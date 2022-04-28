當中有關汽車消費方面，廣東省政府表示會繼續實施汽車以舊換新專項行動，對報廢或轉出個人名下廣東號牌舊車，同時在省內購買以舊換新推廣車型新車並在省內上牌的給予補貼。若報廢舊車並購買新能源汽車，可獲補貼每輛1萬元、購買燃油汽車的補貼每輛5000元﹔轉出舊車並購買新能源汽車則補貼每輛8000元、購買燃油汽車的補貼每輛3000元。

同時，鼓勵購置新能源汽車。在2022年5月1日至6月30日，對個人消費者在省內購買以舊換新推廣車型範圍內的新能源汽車新車，給予每輛8000元的補貼。該補貼與以舊換新專項行動補貼不重複享受。由省發展改革委會省財政廳組織落實。

另外，進一步優化汽車購買管理。按照國家要求，廣州、深圳要進一步修訂完善購車資格規定，增加發放汽車增量指標。5-6月期間，在原有基礎上廣州增加3萬個購車指標、深圳增加1萬個購車指標，更好滿足羣眾購車需求。各地不得出台限制汽車購買的措施。

推動家電消費方面，廣東省政府鼓勵各地市組織家電生產、銷售企業推出惠民讓利促消費活動，重點鼓勵加大對綠色智能家電的讓利力度，推動該省家電升級換代。各地應採取企業讓利一點、政府支持一點的激勵政策，制定具體考核辦法和評價機制，加大對家電生產、銷售企業的支持力度。省政府對家電促消費成效顯著的地市根據銷售業績給予獎勵，具體方案由省商務廳會省財政廳制定等。

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