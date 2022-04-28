報導指出，超過2萬名銀行家、交易員和其他工作人員不得不在上海陸家嘴區的辦公樓裡留宿，以在封鎖期間保持中國金融中心的運轉。

在辦公室留宿工作的員工獲配發床墊、枕頭和毛毯，並依賴有限的設施。

根據該區政府官方微信號的帖文顯示，自3月28日上海開始對黃浦江以東地區實施封鎖限制以來，這批從業員一直無法踏出公司門口。

據ASIFMA的信件指出，目前有數百名金融服務企業的員工已被困在公司數週，與家人分離。由於未知疫情會持續多久，或者未來疫情是否再爆發而導致封鎖延長，ASIFMA正尋求解決方案，以協助建立一個可持續的模式，以維護上海金融市場的穩定。

報導指，ASIFMA對此事拒絕置評，而上海市政府則未有即時回應。

上海封城逾月，據路透報導，區域交易協會亞洲證券業與金融市場協會(ASIFMA)在4月26日向上海當局發信要求放寬防疫規定讓數以百計滯留在辦公室並筋竭力疲的金融機構員工回家，並允許金融機構有需要在公司工作的可輪替上班。

報導指出，超過 2萬名銀行家、交易員和其他工作人員不得不在上海陸家嘴區的辦公樓裡留宿，以在封鎖期間保持中國金融中心的運轉。

在辦公室留宿工作的員工獲配發床墊、枕頭和毛毯，並依賴有限的設施。

根據該區政府官方微信號的帖文顯示，自3月28日上海開始對黃浦江以東地區實施封鎖限制以來，這批從業員一直無法踏出公司門口。

據ASIFMA的信件指出，目前有數百名金融服務企業的員工已被困在公司數週，與家人分離。由於未知疫情會持續多久，或者未來疫情是否再爆發而導致封鎖延長，ASIFMA正尋求解決方案，以協助建立一個可持續的模式，以維護上海金融市場的穩定。

報導指，ASIFMA對此事拒絕置評，而上海市政府則未有即時回應。

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