第一季出口貨值升3.4%，商品進口貨值升2.9%，有形貿易逆差627億元。經季節性調整第一季出口貨值跌2.9%，進口貨值跌1.8%。

3月，輸往亞洲的整體出口貨值下跌8.6%，此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是中國內地（內地）（跌12.8%）、日本（跌6.8%）、泰國（跌2.6%）和韓國（跌1.1%）。另一方面，輸往新加坡（升24.8%）和台灣（升20.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌39.8%）。然而，輸往美國的整體出口貨值則上升7.0%。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是內地（跌19.9%）。來自台灣（升34.1%）和美國（升17.7%）的進口貨值則錄得升幅。

按主要貨品類別分析，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減212億元，跌37.1%）。部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減205億元，跌33.4%）。

政府發言人表示，隨着外部需求放緩和內地與香港的跨境貨流在疫情下受到干擾，3月商品出口貨值轉為按年下跌。比較基數高也是相關因素。輸往內地和歐盟的出口下跌，輸往美國的出口增長放緩，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

展望未來，環球通脹高企和主要央行收緊貨幣政策，加上地緣政治局勢緊張，將繼續影響環球經濟前景，為本港出口表現帶來挑戰。不過，近期本地疫情回穩，應有助逐步緩解跨境運輸不暢的情況，從而提供一些支持。政府會密切留意情況。

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