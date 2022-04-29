恒指今早低開4點，高位升598點，低位跌236點高低波幅835點

恒指半日升410點或2.02%，報20686點，成交金額669億元；國指升178點或2.58%，報7097點。恒生科技指數收報4305點，升5.86%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。

藍籌37隻升，28隻下跌，1隻無升跌。阿里巴巴（9988）升9.35%，收報96.5元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌7.55%，收報15.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報96.5元，升9.35%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報97.65元，升1.51%。

恒指升穿10天線(20552.41點)。科指升穿10天線(4067.63點)及20天線(4267.26點)。

北水休市。南水北上合計淨流出18.93億元人民幣，較上日增加197.4%，連續第2日流出，累計流出25.3億元。

三大指數半日表現

恒指曾升最多2.95%，是3月22日後最大升幅，當日升幅為3.23%。高見20875.1點，是4月21日20920.6點後最高。連升4日，累計升816.96點，對上一次連升4日是2021年12月24日。同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月14日。

科指曾升最多7.01%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為11.59%。高見4351.9點，是4月11日4365.71點後最高。科指連升4日，累計升498.94點，對上一次連升4日是2021年11月12日。同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月17日。

國指曾升最多3.61%，是3月22日後最大升幅，當日升幅為4.23%。高見7168.36點，是4月20日7215.83點後最高。國指暫連升4日，累計升412.69點，對上一次連升4日是1月11日。同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月14日。

多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報3.1元，跌0.64%。交行（3328）收報5.43元，跌1.45%。農業銀行（1288）收報2.93元，跌1.01%。中銀香港（2388）收報29.15元，升0.69%。建行（0939）收報5.52元，跌1.43%。工行（1398）收報4.69元，跌1.26%。中石油（0857）收報3.76元，跌0.27%。中國平安（2318）收報50.2元，升0.5%。郵儲銀行（1658）收報5.95元，跌2.94%。雅生活服務（3319）收報12.14元，升1.85%。東航（0670）收報2.65元，升1.53%。中國鐵建（1186）收報5.23元，升0.77%。中國中鐵（0390）創52周高，見5.47元，收報5.45元，無升跌。中信銀行（0998）收報3.94元，跌1.75%。中建材（3323）收報10.34元，跌2.27%。中遠海控（1919）收報12.3元，跌0.65%。中遠海運港口（1199）收報5.6元，升0.36%。中車（1766）收報2.89元，跌1.03%。

東原仁知（2352）上市，定價11.9元。收報11.88元，跌0.17%。

友邦（1299）首季新業務價值跌18%至8.53億美元。收報78.35元，升0.58%。

中原銀行（1216）溢價1.2倍配新股，籌56.7億。創52周高，見1.19元，收報0.91元，升9.64%。

南航（1055）今年首季虧損擴大至45億人幣。收報4.35元，升0.46%。

華電國際（1071）今年首季少賺50.3%。收報2.74元，跌0.36%。

財險（2328）今年首季少賺3.2%。收報8.07元，升0.37%。

謝瑞麟（0417）發盈喜，料扭虧為盈至少賺1500萬。收報0.96元，跌4%。

萬科（2202）首季核心盈利倒退5.6%至11億人幣。收報18.08元，跌0.88%。

中海油（0883）首季純利升1.3倍，派特別息1.18元，徐可強辭任首席執行官。收報11.22元，升3.51%。

數碼通（0315）伙學生機構JSIT推全年1600元5G家居寬頻計劃。收報4.11元，跌0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見54.2元，收報53.6元，跌1.11%；伊泰（3948）創52周高，見13.3元，收報12.06元，跌5.63%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.44元，收報2.43元，升2.1%；中國中鐵（0390）創52周高，見5.47元，收報5.45元，無升跌；中原銀行（1216）創52周高，見1.19元，收報0.91元，升9.64%。

破底股方面

破底股包括，綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.38元，收報2.45元，升0.41%；順豐房託（2191）創上市新低，見2.99元，收報2.99元，跌1.97%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.19元，收報3.23元，升0.31%；時代天使（6699）創上市新低，見100元，收報107元，跌2.19%；上坤（6900）創上市新低，見1.35元，收報1.5元，升8.7%；北控醫療健康（2389）見52周低0.079元，收報0.079元，跌1.25%；光啟科學（0439）見52周低0.118元，收報0.118元，跌3.28%；星島（1105）見52周低0.35元，收報0.36元，無升跌；晨訊科技（2000）見52周低0.28元，收報0.285元，跌5%；毅德國際（1396）見52周低0.28元，收報0.32元，升3.23%；創科實業（0669）見52周低102.3元，收報104.6元，跌1.88%；交銀國際（3329）見52周低1.04元，收報1.05元，跌0.94%；永旺（0984）見52周低1.15元，收報1.18元，升2.61%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.55元，收報0.55元，無升跌；中集集團（2039）見52周低10.5元，收報10.82元，升1.12%；保集健康（1246）見52周低0.121元，收報0.121元，跌10.37%；卡撒天嬌（2223）見52周低0.43元，收報0.43元，跌8.51%；太和控股（0718）見52周低0.07元，收報0.07元，無升跌；華大酒店（0201）見52周低0.1元，收報0.1元，跌4.76%；賞之味（8096）見52周低0.07元，收報0.07元，跌1.41%。

異動股

上升異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.082元，升26.15%；雲遊控股（0484）收報1.08元，升18.68%；卡姆丹克（0712）收報0.3元，升13.21%；萬華媒體（0426）收報0.168元，升12.75%；思捷（0330）收報1.45元，升12.4%；匯聚科技（1729）收報1.46元，升11.45%；心動公司（2400）收報20.35元，升10.36%；東銀國際（0668）收報0.194元，升10.23%；中原銀行（1216）創52周高，見1.19元，收報0.91元，升9.64%；阿里巴巴（9988）收報96.5元，升9.35%。

下跌異動股，包括，領悅服務（2165）收報2.83元，跌12.38%；中泛控股（0715）平上市低位0.037元，收報0.037元，跌11.9%；保集健康（1246）見52周低0.121元，收報0.121元，跌10.37%；春立醫療（1858）收報9.6元，跌9.43%；國藝（8228）收報0.031元，跌8.82%；WAC（8619）收報0.075元，跌8.54%；卡撒天嬌（2223）見52周低0.43元，收報0.43元，跌8.51%；恒隆地產（0101）收報15.18元，跌7.55%；Uju Holding（1948）收報6.11元，跌7.42%；金匯（8160）收報0.064元，跌7.25%；中國新城鎮（1278）收報0.08元，跌6.98%。

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