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科指升11% 中央政治局承諾支持平台經濟健康發展

中國央視中午發布，中共中央政治局召開會議會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，指出新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國穩成長、穩物價、穩就業面臨新的挑戰。會議要求「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，中國努力實現全年經濟社會發展預期目標。

會議又提出促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

會議要求加大宏觀政策調節力度，用好各類貨幣政策工具，抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度。有效管控重點風險、守住不發生系統性風險底線、支持各地從當地實際出發完善房地產政策。要積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。

恒指曾升最多4.44%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為7.04%。高見21176.58點，是4月20日21214.98點後最高。現報21045.54點，升3.79%。

科指曾升最多11.04%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為11.59%。暫高見4515.73點，是4月7日4652.87點後最高。現報4459.08元，升9.64%。

 

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