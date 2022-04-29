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馬斯克購Twitter或涉違規 美FTC進行調查

美國媒體《The Information》報道，特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人兼行政總裁馬斯克最初公布持有9%推特（Twitter，美：TWTR）股份，美國聯邦貿易委員會（FTC）正調查他是否違反聯邦披露規則。

消息人士指出，FTC正調查馬斯克在4月初買入Twitter股份時，是否違反美國HSR反壟斷法案（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act），有關法案適用獲得公司大量股份的活躍投資者。根據法例若未能遵守有關規定的公司，可能面臨每天高達4.38萬美元的罰款。

報告稱，FTC調查的重點是馬斯克購買股份是為了影響Twitter的管理層，還是他只是被動股東的角色。

Twitter在本周一（25 日）接受馬斯克以440億美元收購及私有化提案，並計劃在今年10月下旬完成交易。

路透曾向Twitter和FTC查詢，Twitter沒有作出評論，FTC則拒絕評論。

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