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內地出招 科指勁升9.9%上試50天線 恒指升813點 成交1個月最多

中港股市受中美兩地審計進展，及中央政治局承諾支持平台經濟健康發展兩項重大消息刺激，A股止跌回升，港股升幅擴大。恒指連升4日，累計升1220.05點，恒指全周升2.18%，本月則累跌4.13%。科指、國指本周同樣上升，本月則同樣下跌，其中科指已連跌6個月破記錄。恒指上試20天線，科指更上試50天線。

內地傳叫停「監管風暴」 明開聯合監管會議下周約談科網公司

中央政治局承諾支持平台經濟健康發展

中美據報正磋商審計底稿現場檢查等事

恒指今早低開4點，高位升900點，低位跌236點高低波幅1137點。恒指收市升813點或4.01%，報21089點，成交金額1651億元，較上日增加56.13%，是3月23日1773.37億元成交後最多；國指升380點或5.49%，報7298點。恒生科技指數收報4471點，升9.96%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。

騰訊（0700）收報377.4元，升11.07%；阿里巴巴（9988）收報102.1元，升15.69%；美團（3690）收報172元，升15.51%。

藍籌42隻升，22隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升15.69%，收報102.1元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌8.53%，收報15.02元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報33.75元，升18.21%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報80.05元，升1.91%。

恒指升穿10天線(20592.72點)，上試20天線(21218.06點)。科指更一舉升穿10天線(4084.3點)、20天線(4275.59點)及上試50天線(4554.79點)。

北水休市。南水北上合計淨流入42.46億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數今日表現

恒指曾升最多4.44%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為7.04%。高見21176.58點，是4月20日21214.98點後最高。今日收市報21089.39點，是4月14日後收市新高，當日報21518.08點。連升4日，累計升1220.05點，對上一次連升4日是2021年12月24日。同時時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月14日。

科指曾升最多11.04%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為11.59%。高見4515.73點，是4月7日4652.87點後最高。今日收市報4471.75點，是4月7日後收市新高，當日報4474.13點。收市連升4日，累計升665.56點，對上一次連升4日是2021年11月12日。同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月17日。

國指曾升最多5.62%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為8.21%。高見7307.15點，是4月14日7416.08點後最高。今日收市報7298.69點，是4月14日後收市新高，當日報7385.58點。連升4日，累計升613.96點，對上一次連升4日是1月11日。同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月14日。

一周表現

恒指本周累升2.18%或450點，升幅是4月1日後最大，當時收市升幅為2.97%；本周表現最佳的是京東（9618），累升27.45%，其次為美團（3690）及阿里巴巴（9988），分別升21.64%及17.83%。而表現最差的是匯控（0005），累跌10.34%，其次為恒隆地產（0101）及恒生（0011），分別跌9.74%及8.94%。

國指本周累升4.68%或326點，升幅是2020年11月6日後最大，當時收市升幅為7.56%；本周表現最佳的是京東（9618），累升27.45%，其次為美團（3690）及阿里巴巴（9988），分別升21.64%及17.83%。而表現最差的是招商銀行（3968），累跌7.97%，其次為郵儲銀行（1658）及中信（0267），分別跌6.4%及5.22%。

科指本周累升11.76%或470點，升幅是2018年11月2日後最大，當時收市升幅為14.57%；本周表現最佳的是京東（9618），累升27.45%，其次為美團（3690）及嗶哩嗶哩（9626），分別升21.64%及19.84%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌1.1%，其次為聯想（0992）及ASM PACIFIC（0522），分別跌0.9%及3.22%。

1個月表現

恒指本月累跌4.13%或907點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為4.58%；恒指連跌3個月，對上一次連跌3個月，是2021年8月31日；本月表現最佳的是京東（9618），累升13.5%，其次為美團（3690）及萬洲（0288），分別升10.54%及10.1%。而表現最差的是招商銀行（3968），累跌22.18%，其次為創科實業（0669）及中生製藥（1177），分別跌16.15%及15.13%。

國指本月累跌3.02%或227點，跌幅是3月31日後最大，當時收市跌幅為6.21%；國指連跌3個月，對上一次連跌3個月，是2021年8月31日；本月表現最佳的是京東（9618），累升13.5%，其次為美團（3690）及網易（9999），分別升10.54%及7.09%。而表現最差的是招商銀行（3968），累跌22.18%，其次為中生製藥（1177）及京東物流（2618），分別跌15.13%及14.99%。

科指本月累跌1.89%或86點，跌幅是3月31日後最大，當時收市跌幅為10.94%，連跌6個月，為有記錄以來最長。表現最佳的是京東（9618），累升13.5%，其次為海爾智家（6690）及美團（3690），分別升11.59%及10.54%。而表現最差的是商湯（0020），累跌15.77%，其次為萬國數據（9698）及小米（1810），分別跌15.52%及12.48%。

午後消息股表現

德林控股（1709）旗下德林證券與嘉實國際訂立分銷協議。收報2.78元，升10.76%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報3.1元，跌0.64%。交行（3328）收報5.47元，跌0.73%。農業銀行（1288）收報2.96元，無升跌。中銀香港（2388）收報28.65元，跌1.04%。建行（0939）收報5.59元，跌0.18%。工行（1398）收報4.74元，跌0.21%。中石油（0857）收報3.8元，升0.8%。中國平安（2318）收報51.4元，升2.9%。郵儲銀行（1658）收報6元，跌2.12%。雅生活服務（3319）收報12.54元，升5.2%。東航（0670）收報2.67元，升2.3%。中國鐵建（1186）收報5.24元，升0.96%。中國中鐵（0390）創52周高，見5.53元，收報5.51元，升1.1%。中信銀行（0998）收報4.01元，無升跌。中建材（3323）收報10.56元，跌0.19%。中遠海控（1919）收報12.46元，升0.65%。中遠海運港口（1199）收報5.62元，升0.72%。中車（1766）收報2.93元，升0.34%。

東原仁知（2352）上市，定價11.9元。收報11.9元，無升跌。

友邦（1299）首季新業務價值跌18%至8.53億美元。收報77.75元，跌0.19%。

中原銀行（1216）溢價1.2倍配新股，籌56.7億。創52周高，見1.19元，收報0.9元，升8.43%。

南航（1055）今年首季虧損擴大至45億人幣。收報4.43元，升2.31%。

華電國際（1071）今年首季少賺50.3%。收報2.74元，跌0.36%。

財險（2328）今年首季少賺3.2%。收報8.06元，升0.25%。

謝瑞麟（0417）發盈喜，料扭虧為盈至少賺1500萬。收報1.02元，升2%。

萬科（2202）首季核心盈利倒退5.6%至11億人幣。收報18.64元，升2.19%。

中海油（0883）首季純利升1.3倍，派特別息1.18元，徐可強辭任首席執行官。收報11.22元，升3.51%。

數碼通（0315）伙學生機構JSIT推全年1600元5G家居寬頻計劃。收報4.11元，跌0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，匯通達（9878）創上市新高，見49.5元，收報49元，升7.69%；電能實業（0006）創52周高，見54.2元，收報52.85元，跌2.49%；伊泰（3948）創52周高，見13.3元，收報12.18元，跌4.69%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.44元，收報2.4元，升0.84%；中國中鐵（0390）創52周高，見5.53元，收報5.51元，升1.1%；中原銀行（1216）創52周高，見1.19元，收報0.9元，升8.43%。

破底股方面

破底股包括，領悅服務（2165）創上市新低，見2.44元，收報2.55元，跌21.05%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.81元，收報0.84元，無升跌；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.38元，收報2.47元，升1.23%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.4元，收報0.43元，跌4.44%；順豐房託（2191）創上市新低，見2.98元，收報3.02元，跌0.98%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.19元，收報3.2元，跌0.62%；時代天使（6699）創上市新低，見100元，收報112元，升2.38%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.19元，收報1.19元，跌4.8%；和譽（2256）創上市新低，見3.82元，收報3.82元，跌4.5%；上坤（6900）創上市新低，見1.35元，收報1.64元，升18.84%；北控醫療健康（2389）見52周低0.079元，收報0.08元，無升跌；光啟科學（0439）見52周低0.118元，收報0.13元，升6.56%；星島（1105）見52周低0.35元，收報0.36元，無升跌；太睿國際控股（1010）見52周低1.72元，收報1.72元，無升跌；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；晨訊科技（2000）見52周低0.28元，收報0.285元，跌5%；毅德國際（1396）見52周低0.28元，收報0.32元，升3.23%；創科實業（0669）見52周低102.3元，收報106.4元，跌0.19%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.56元，收報0.56元，跌9.68%；交銀國際（3329）見52周低1.04元，收報1.07元，升0.94%；永旺（0984）見52周低1.15元，收報1.18元，升2.61%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.55元，收報0.55元，無升跌；中集集團（2039）見52周低10.5元，收報10.9元，升1.87%；保集健康（1246）見52周低0.121元，收報0.15元，升11.11%；卡撒天嬌（2223）見52周低0.43元，收報0.475元，升1.06%；信和酒店（1221）見52周低2元，收報2元，無升跌；太和控股（0718）見52周低0.07元，收報0.07元，無升跌；華大酒店（0201）見52周低0.1元，收報0.108元，升2.86%；賞之味（8096）見52周低0.069元，收報0.071元，無升跌；華科資本（1140）見52周低0.54元，收報0.56元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，企展控股（1808）收報0.83元，升25.76%；愛高集團（0328）收報0.152元，升20.63%；太陽娛樂（8082）收報0.078元，升20%；百融雲（6608）收報10.72元，升19.11%；上坤（6900）創上市新低，見1.35元，收報1.64元，升18.84%；萬國數據（9698）收報33.75元，升18.21%；天立教育（1773）收報0.78元，升18.18%；阿里巴巴（9988）收報102.1元，升15.69%。

下跌異動股，包括，領悅服務（2165）創上市新低，見2.44元，收報2.55元，跌21.05%；中昌國際（0859）收報0.226元，跌13.08%；春立醫療（1858）收報9.3元，跌12.26%；遠東酒店（0037）收報0.9元，跌10%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.56元，收報0.56元，跌9.68%；國藝（8228）收報0.031元，跌8.82%；恒隆地產（0101）收報15.02元，跌8.53%；豐德麗（0571）收報0.26元，跌7.14%；Uju Holding（1948）收報6.13元，跌7.12%；寶光實業（0084）收報0.059元，跌6.35%；進智公交（0077）收報0.65元，跌5.8%。

 

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