不過3月整體的個人消費支出物價指數繼續攀升，按年升幅達6.6%，較2月下修至6.3%的升幅顯著加快，是1982年1月以來最大的升幅。通脹高企之際，美國3月個人支出繼續增長，按月升幅達1.1%，較2月的0.6%升幅有所加快。

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