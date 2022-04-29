moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

美國上月核心PCE輕微回落至5.2%

聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，在3月按年升5.2%，較2月下修至5.3%的升幅輕微回落，維持在接近39年高位。