財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月局部疫情持續，製造業、服務業景氣度亦持續轉弱，服務業收縮更甚。市場需求承壓，外需惡化，供給收縮，供應鏈受阻，物流時間延長，積壓工作增加，工人返崗困難，通脹壓力持續，市場樂觀情緒低於長期平均水平。 4月以來，上海等局部疫情形勢依然嚴峻，對企業生產和群眾生活的影響依然存在，物流不通暢尤其成為痛點。

他認為，目前政策層面最為緊迫的工作是堅持「動態清零」既定方針不動搖的前提下，優化人員和物資流動，著力穩定產業鏈供應鏈。此外，對受疫情影響較大的行業企業，應加大扶持力度，穩定市場預期。疫情之下，眾多企業員工、靈活就業人員、低收入群體收入下降、生活困難，政策層面應予以補貼。

從分項數據看，服務業供需收縮幅度擴大。4月服務業經營活動指數、新訂單指數繼續在臨界點以下回落，均創下2020年3月來新低。受訪企業反映，防疫措施收緊限制了經營活動，同時封控管理和出行限制嚴重影響到服務業客戶需求。同時外需繼續收縮，4月服務業新出口訂單指數降至2020年5月來最低。

服務業供需進一步走弱，導致就業持續收縮。4月服務業就業指數較3月略有下降，連續第四個月處於收縮區間。企業表示，減少用工是因為受疫情影響新業務量減少，同時採取了措施削減成本。疫情導致業務運營受阻，服務業積壓業務量連續第六個月保持擴張態勢，不過積壓率較3月略有放緩。

服務業投入價格維持上漲，出廠價格由升轉降，導致企業成本壓力進一步加大。由於能源和原材料價格仍高位運行，同時疫情防控措施增加企業運營成本，4月服務業投入價格指數繼續高於榮枯線。疫情影響下市場需求不振，迫使企業下調銷售價格，造成服務業銷售價格指數近八個月來首次出現收縮，為2020年5月來最低。企業普遍表示，受疫情影響，餐飲住宿業客戶明顯減少。

儘管疫情仍在持續，4月服務業經營預期指數稍有改善，但仍低於長期均值。部分受訪企業相信，一旦疫情消退，產出將會回升，但也有部分不太樂觀的企業擔憂疫情管控持續時間過長。

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