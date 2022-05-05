moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

金管局余偉文：料資金流出港元速度將快過上次 提醒小心管理利率風險

金管局總裁余偉文表示，聯儲局加息不會影響香港的金融和貨幣穩定。他又指，本港貨幣政策一向與聯儲局亦步亦趨，認為美國加息速度快過上個加息周期很多，資金流出港元的速度將快過上次。

余偉文表示，港息上升滯後美息的時間亦應比上次短，但速度視乎港元資金供求等因素，需要觀察。

余偉文提醒，本港拆息將會慢慢上調，市民在作出置業、按揭等決定時，要小心管理利率風險。

而港元方面，他認為，套息活動將令港匯慢慢觸及7.85弱方兌換保證，當觸發時，金管局會買港元、沽美元，強調屬正常現象。

余偉文表示，美聯儲今次的加息決定及縮表安排屬市場預期之內。美國通脹正處於40年新高的水平，疫情打擊全球供應鏈使商品價格上升，再加上地緣政治因素令全球能源價格高企，美國工資增幅自去年下半年起急速升溫。因此，美聯儲需快速收緊貨幣政策以應對通脹。

余偉文表示，今次美國加息不會影響香港的金融和貨幣穩定。過去數月，由於本地股市偏軟，以及市場關注美國貨幣政策正常化的情況，港元逐步回軟。同時，港元外匯市場交易繼續保持暢順有序，銀行體系總結餘超過3,300億港元，市場流動性未見有顯著的風險。

余偉文表示，銀行息率方面，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整銀行存款及借貸息率的時機及幅度。

其他報道

「有摘牌風險名單」公司數目增加 據報或與披露業績時間集中有關

財新中國4月服務業PMI跌至36.2遜預期 見逾2年新低

擬遭美國制裁 海康威視今早跌停

耶倫：經濟可能「軟著陸」 與80年代面臨的通脹不同

內地股市假期後低開 人行淨回籠400億人民幣

恒指今早高開293點 升穿20天線 騰訊升2% 阿里升3% 美團升3.5%

88中概股列SEC臨時名單 京東、B站、小鵬、中移等上榜

香港PMI急升至51.7 連續收縮3個月後重現擴張

港股ADR升300點 夜期高水64點

百威亞太首季多賺29% 收入增1.5%

貝殼下周三以介紹形式上市

鮑威爾拒加息75基點 道指、標指創一年半最大升幅 道指升932點

金管局：基本利率上調至1.25厘

鮑威爾：接下來幾次會議續以50基點幅度加息

美如期加息 金管局基準利率升至1.25% 港元續貼近近3年最弱水平

下月起每月縮表475億美元 3個月後倍增

美聯儲如期加息半厘 下月起縮表