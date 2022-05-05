余偉文表示，港息上升滯後美息的時間亦應比上次短，但速度視乎港元資金供求等因素，需要觀察。

余偉文提醒，本港拆息將會慢慢上調，市民在作出置業、按揭等決定時，要小心管理利率風險。

而港元方面，他認為，套息活動將令港匯慢慢觸及7.85弱方兌換保證，當觸發時，金管局會買港元、沽美元，強調屬正常現象。

余偉文表示，美聯儲今次的加息決定及縮表安排屬市場預期之內。美國通脹正處於40年新高的水平，疫情打擊全球供應鏈使商品價格上升，再加上地緣政治因素令全球能源價格高企，美國工資增幅自去年下半年起急速升溫。因此，美聯儲需快速收緊貨幣政策以應對通脹。

余偉文表示，今次美國加息不會影響香港的金融和貨幣穩定。過去數月，由於本地股市偏軟，以及市場關注美國貨幣政策正常化的情況，港元逐步回軟。同時，港元外匯市場交易繼續保持暢順有序，銀行體系總結餘超過3,300億港元，市場流動性未見有顯著的風險。

余偉文表示，銀行息率方面，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整銀行存款及借貸息率的時機及幅度。

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