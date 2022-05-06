按揭證券公司公布，由今天起，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」將接受個別受暫緩追討欠租條例所影響的業主申請。合資格業主須為年滿18歲的香港居民，合法及實益擁有完全或主要用於屬條例所界定為指明處所的物業，並依賴有關租金收入維生但受暫緩追討欠租安排影響，在2022年1月1日至《條例》指明的保護期屆滿期間，至少一個月暫時失去至少兩成每月租金收入。
合資格申請人可獲得的貸款額相等於申請人可就其指明處所收取每月租金的三倍，上限為10萬港元。還款期最長五年，可選擇首6個月無需還款，以減輕即時還款的壓力。
《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例》在2022年5月1日生效，為處於指明處所且業務受2019冠狀病毒病第五波疫情重創的商業租戶提供短期保護。《條例》訂定暫緩追討欠租安排，禁止業主在一段指明的短暫期間，對指定行業未能如期繳交租金的商業租戶採取若干行動。就此，政府早前宣布透過計劃向持有指明商用處所並依賴有關的租金收入維生的受影響個人業主提供免息貸款。
有11間銀行會參與計劃，包括中銀香港（2388）、東亞銀行（0023）、信銀國際、建行亞洲、集友銀行、大新銀行（2356）、恒生銀行（0011）、滙豐銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行，以及渣打銀行，申請期至2022年10月31日止。
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