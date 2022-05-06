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騰訊雲與雲開源軟件公司加強合作 

騰訊（0700）旗下騰訊雲與雲基礎設施自動化軟件品牌HashiCorp今天宣布加強在全球的合作，讓全球企業機構可透過HashiCorp的產品去規範、保障、運作和連接任何在騰訊雲上執行的應用程式。雙方聯合發布了一份白皮書，涵蓋騰訊雲的基礎設施、安全、網絡和應用的交付等範疇，讓企業了解如何透過雲的各個層面實現應用交付自動化。 

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，今次合作可以協助不同規模的機構了解其基礎設施發展的需求，以及如何落實雲營運模式來突顯業務優勢。另外亦期望透過最新發布的白皮書去吸引及接觸更多企業，助力它們實現數碼化轉型。

HashiCorp全球聯盟副總裁Burzin Patel表示，隨著今次騰訊雲與HashiCorp產品的強大整合，雙方將會持續為共同企業客戶不斷優化有關服務。

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