為繼續響應消費券計劃，WeChat Pay HK及騰訊基金會推出惠及更多社群的「日行一善」慈善活動。除了去年的受惠機構「惜食堂」之外，將加入兩家受惠機構「香港單親協會」及「鄰舍輔導會」。「日行一善」慈善活動將延續WeChat Pay HK的捐贈公益印花模式，鼓勵香港市民在消費振興本地經濟時亦向有需要人士送上一份關懷。
由2022年5月8日至12月31日期間，所有用戶每日以WeChat Pay HK完成首筆消費，無論該交易是否使用政府消費券，均可得到一個公益印花並可於當日捐贈，活動頁面將設有三家受惠機構的項目介紹，用戶可自行選擇公益計劃並捐贈該公益印花。
活動結束後，WeChat Pay HK將按照用戶捐贈公益印花的總數量，以每一個公益印花等於1元換算為等額善款，由騰訊基金會向三家受惠機構捐贈相應資金，捐款總額最多300萬元，支持各個項目發展，惠及社會上有需要人士。
騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，希望市民在消費撐經濟和支持香港中小商戶的同時，亦能幫助社會上更多人。
騰訊基金會秘書長葛燄表示，此次騰訊基金會與WeChat Pay HK聯動，希望為疫下困難群體匯聚愛心與關懷，同時也傳遞戰勝疫情的信心。
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