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外圍回升 恒指收市跌368點 成交增21% 北水淨流入增1.4倍 2日流入89億

隔晚外圍續憂滯脹而急挫，港股早段隨外圍低開向下，午後內地股市回升，人民幣重拾升值，加上歐股美期亦有趁低吸納而上升，港股跌幅收窄。

恒指今早低開701點，曾跌823點或4.11%，是4月25日後最大跌幅，今曾低見19178.89點，是3月16日18584.04點後最低。午後跌幅收窄至243點，全日高低波幅580點。國指、科指則同創3月15日後最大跌幅，及3月16日後新低。

恒指收市跌368點或1.84%，報19633點，4日累跌1468.2點，成交金額1436億元，較上日增加21.94%，是4月29日後最多；國指跌151點或2.22%，報6658點。恒生科技指數收報3906點，跌3.22%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。創科實業（0669）、蒙牛（2319）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，54隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升5.23%，收報99.6元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌8.44%，收報4.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報31.85元，升4.6%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）見52周低23.2元，收報24.7元，跌12.72%。

恒指續低於10天線(20351.64點)。科指續低於10天線(4111.76點)。

北水南下合計淨流入63.47億元，較上日增加147.18%，淨流入金額是3月16日78.72億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入89.15億元，對上一次連續第2日流入是4月27日。南水北上合計淨流出89.26億元人民幣，較上日增加277.85%，連續第2日流出，累計流出112.88億元。

午後消息股表現

傳計劃在上海建廠，小米（1810）汽車澄清：暫無計劃。見52周低10.36元，收報10.82元，跌2.52%。

移卡（9923）上季總支付交易量升至5446億人幣。收報19.3元，跌2.13%。

雅居樂（3383）不派2021年末期息。收報3.41元，跌1.16%。

天大藥業（0455）珠海基地投產 首期投資達3.9億人幣。無成交，報0.22元。

今早及隔晚消息股表現

融創（1918）再傳賣產，深圳地鐵、萬科（2202）接貨。融創停牌。萬科（2202）收報17.46元，跌1.36%。

曾祈殷倡食客須展示快測陰性，叙福樓（1978）主席黃傑龍：不切實際。收報1.05元，跌0.94%。

多間公司公布業績，績前表現如下，雅居樂（3383）收報3.41元，跌1.16%。理想汽車（2015）收報79.45元，跌6.58%。

吉利（0175）：13億入股雷諾韓國公司34%。收報11.16元，跌3.79%。

騰盛博藥（2137）：新冠療法獲逾百機構採購意向。收報7.62元，升4.53%。

大悅城（0207）近11億人民幣購蘇州高新區住宅地。收報0.295元，無升跌。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭升3.5%。見52周低93.55元，收報97.7元，跌2.4%。

長城（2333）4月銷量跌逾4成，東風跌6成。見52周低8.96元，收報9.11元，跌6.28%。

比亞迪（1211）長沙廠被指污染環境，市政府已展開調查。收報215元，跌5.95%。

蒙牛（2319）向法國達能收購雅士利25%股權，作價每股1.2元並提全購。見52周低35.65元，收報39元，升1.04%。

信置（0083）伙大股東黃氏家族近40億購星洲物業。收報10.48元，跌1.69%。

名仕快相（8483）上季虧損擴大至373萬元。收報0.079元，無升跌。

太古地產（1972）公布，太古廣場首季零售銷售額跌9%，寫字樓租金跌幅擴大至18%。收報18.58元，跌2%。

雅居樂（3383）、中駿集團（1966）上月賣樓跌逾五成。雅居樂收報3.41元，跌1.16%。中駿集團（1966）收報1.23元，跌3.91%。

弘陽地產（1996）上月售樓少64%。收報2.65元，無升跌。

汽車之家（2518）任曾岩為新首席財務官。收報51元，跌6.25%。

蕭若元場外減持易還財務（8079）逾34%股權，套現658萬。停牌。

正榮地產（6158）4月合約銷售額按年大跌84.4%。收報0.57元，升1.79%。

謝瑞麟（0417）獲6間銀行貸款共8.2億。收報1元，跌0.99%。

易鑫（2858）首季汽車融資交易總數按年升27%。創上市新低，見0.7元，收報0.71元，跌10.13%。

路勁（1098）首季銷售額按年跌46.3%。見52周低6.15元，收報6.2元，跌2.36%。

港燈（2638）南丫島風力發電場料最快2027年營運，每年發電量可供12萬家庭用。收報7.82元，升0.77%。

港交所（0388）：戴志堅將於月底退休，姚嘉仁及莊博禮接手。收報325.6元，跌0.61%。

避險心態拖累購車需求，中國上月汽車銷量近乎斬半。留意車股。

HMVOD視頻（8103）停止由JPEX提供軟件及系統。收報0.99元，跌3.88%。

中石油（0857）：沒有尋求以打折價格採購俄羅斯石油及天然氣。收報3.78元，跌4.3%。

碧桂園（2007）上月售樓跌57%。收報4.45元，跌8.44%。

合景泰富（1813）上月賣樓跌66%。收報2.82元，跌1.74%。

中國金茂（0817）4月銷售額57%。收報2.38元，無升跌。

融信（3301）上月售樓跌69%。收報2.14元，升5.42%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見54.65元，收報54.3元，升0.46%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.12元，收報1.08元，升17.39%；中渝置地（1224）創52周高，見2元，收報1.97元，跌1.01%；冠忠巴士（0306）創52周高，見2.59元，收報2.43元，升0.41%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.95元，收報1.95元，升1.56%；遠東酒店（0037）創52周高，見1.12元，收報1.03元，升1.98%。

破底股方面

破底股包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見4.21元，收報4.45元，跌4.3%；海通證券（6837）創上市新低，見5.15元，收報5.23元，跌0.95%；華泰證券（6886）創上市新低，見9.69元，收報9.96元，跌0.3%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.31元，收報9.42元，跌0.74%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.01元，收報1.05元，跌4.55%；希望教育（1765）創上市新低，見0.445元，收報0.455元，跌4.21%；成實外教育（1565）創上市新低，見0.213元，收報0.238元，跌48.26%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.49元，收報0.51元，跌7.27%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.078元，收報0.081元，跌7.95%；新東方在線（1797）創上市新低，見2.99元，收報3元，跌5.06%；中手游（0302）創上市新低，見1.88元，收報1.97元，跌1.5%；亨得利（3389）創上市新低，見0.245元，收報0.249元，跌0.4%；蔚來集團（9866）創上市新低，見104.5元，收報109.6元，跌10.16%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.45元，收報0.47元，無升跌；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.8元，收報0.84元，升1.2%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.07元，收報2.11元，跌4.95%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見11.16元，收報11.98元，升1.87%；啟明醫療（2500）創上市新低，見10.52元，收報11.16元，升0.36%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見6.51元，收報6.63元，跌2.5%；諾輝健康（6606）創上市新低，見14元，收報14.1元，跌3.95%；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.23元，收報3.4元，跌4.76%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見20.5元，收報22.05元，跌19.38%；康方生物（9926）創上市新低，見11.5元，收報12.04元，跌1.15%；三葉草生物（2197）創上市新低，見2.89元，收報2.97元，跌22.45%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見16.18元，收報16.74元，跌6.69%；中金（3908）見52周低13.02元，收報13.96元，升3.41%；舜宇（2382）見52周低93.55元，收報97.7元，跌2.4%；比亞迪電子（0285）見52周低13.2元，收報13.74元，跌1.72%；小米（1810）見52周低10.36元，收報10.82元，跌2.52%；IGG（0799）見52周低2.88元，收報2.93元，跌3.3%；六福集團（0590）見52周低17.1元，收報17.24元，跌2.38%；長城汽車（2333）見52周低8.96元，收報9.11元，跌6.28%；中華煤氣（0003）見52周低8.33元，收報8.41元，跌1.52%；天倫燃氣（1600）見52周低4.17元，收報4.22元，跌2.76%；百濟神州（6160）見52周低81.5元，收報88.05元，跌10.29%；信達生物（1801）見52周低18.06元，收報19.44元，跌1.02%；金斯瑞（1548）見52周低17.58元，收報18.28元，跌2.04%；康希諾生物（6185）見52周低68.3元，收報71.25元，跌2.66%；復旦張江（1349）見52周低3.01元，收報3.2元，升1.91%；中生製藥（1177）見52周低3.62元，收報3.73元，跌0.8%；遠大醫藥（0512）見52周低4.51元，收報4.58元，升0.22%；上海醫藥（2607）見52周低11.66元，收報12.28元，升4.24%；神威藥業（2877）見52周低5.55元，收報5.6元，跌2.27%；李氏大藥廠（0950）見52周低1.68元，收報1.73元，無升跌；威高股份（1066）見52周低7.47元，收報7.73元，跌1.4%；先健科技（1302）見52周低2.01元，收報2.06元，跌1.44%；華誼騰訊娛樂（0419）見52周低0.139元，收報0.141元，跌3.42%；現代牙科（3600）見52周低2.45元，收報2.52元，跌5.62%；元力控股（1933）見52周低0.25元，收報0.25元，跌5.66%。

異動股

上升異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.075元，升29.31%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.12元，收報1.08元，升17.39%；中國智能交通（1900）收報0.145元，升15.08%；中泛控股（0715）創上市新低，見0.036元，收報0.05元，升11.11%；太平洋酒吧（8432）收報0.11元，升10%；上坤（6900）收報1.65元，升9.27%；卓越教育集團（3978）收報0.375元，升8.7%；山東新華製藥股份（0719）收報8.19元，升8.33%；太和控股（0718）收報0.084元，升7.69%；進智公交（0077）收報0.71元，升7.58%；國藝（8228）收報0.029元，升7.41%。

下跌異動股，包括，成實外教育（1565）創上市新低，見0.213元，收報0.238元，跌48.26%；凱升控股（0102）見52周低0.032元，收報0.04元，跌33.33%；三葉草生物（2197）創上市新低，見2.89元，收報2.97元，跌22.45%；皓天財經（1260）收報0.27元，跌19.4%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見20.5元，收報22.05元，跌19.38%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.145元，收報0.145元，跌18.99%；冠均國際（1629）收報0.42元，跌14.29%；粵運交通（3399）創上市新低，見0.67元，收報0.7元，跌13.58%；華虹半導體（1347）見52周低23.2元，收報24.7元，跌12.72%；中國新城鎮（1278）收報0.086元，跌12.24%。

 

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