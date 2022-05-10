集團早在5月4日公布，將於大圍站圍方開設一間新牛氣廳餐廳，此餐廳將是集團旗下第十間牛氣餐廳。新租賃協議的自明年3月1日起生效，餐廳則預計明年6月開業。

集團當時指，儘管由於新冠病毒大流行的影響，香港政府仍實施某些社會隔離措施，但因達到高的疫苗接種率政府正在分階段放鬆其社會隔離措施。適宜開設餐廳的優質處所競爭不似以往激烈，董事會認為，通過在客流量大的購物中心（如圍方）開設新餐廳符合業務戰略，亦符合公司及股東之整體最佳利益。

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