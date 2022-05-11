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恒指半日升337點 北水連續第3日流入 科指成份股全升

恒指今早低開121點，高位升354點，高見19988.33點，是5月6日20320.28點後最高。半日低位跌159點，高低波幅514點。

恒指半日升337點或1.72%，報19971點，成交金額660億元；國指升160點或2.41%，報6818點。恒生科技指數收報4087點，升4.64%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。

藍籌43隻升，20隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升9.92%，收報54.3元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌4.23%，收報22.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報88.35元，升11.2%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報79.4元，升1.08%。

恒指續低於10天線(20361.83點)。科指續低於10天線(4139.9點)。

北水南下合計淨流入38.64億元，較上日減少39.9%，連續第3日流入，累計流入128.6億元，對上一次連續3日淨流入是4月12日。南水北上合計淨流入35.71億元人民幣，終止連續2日流出。

BioNTech新冠疫苗，據報已完成在中國的II期臨床試驗，復藥（2196）。收報34.4元，升14.67%。

碧服（6098）︰將如期贖回6月到期CB，短線無意回購。收報27元，升5.68%。

比亞迪（1211）稱未收到長沙廠部分停產信息。收報231元，升7.44%。

雷軍：小米（1810）智能工廠第二期料明年年底開始投入生產。收報11.08元，升2.4%。

貝殼（2423）上市，美股收市價11.83元，每股等值為30.76港元。半日收報31.65元。

永利澳門（1128）首季虧損擴大16%。收報4.63元，升3.81%。

鴻騰精密科技（6088）首季持續經營淨利潤升169%。收報1.07元，升5.94%。

港鐵（0066）就沙中線過海段訂補充協議，料經營權付款淨額10.36億。收報42.7元，升0.59%。

疫情反覆拖累供應鏈，丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月跌13%。收報5.14元，升2.59%。

香港科技探索（1137）宣布，新冠疫情緩和，HKTVmall上月訂單額按月下跌4.3%。收報6.22元，升2.81%。

合生創展（0754）上月賣樓跌逾四成，越秀地產合約銷售升61%。收報13.94元，跌0.99%。

中糧家佳康（1610）上月豬肉銷售均價按年跌46%。收報3.15元，升0.32%。

宏安地產（1243）簽14.5億3.5年期俱樂部貸款。收報0.07元，升2.94%。

現代牙科（3600）與瑞爾訂立戰略合作諒解備忘錄。收報2.65元，升5.16%。

寶勝國際（3813）上月收入跌近四成，錄120萬人幣。收報0.88元，無升跌。

中海外（0688）4月合約銷售跌35%。收報22.65元，跌4.23%。

中海宏洋（0081）4月合約銷售跌52%。收報4.18元，跌0.48%。

遠洋（3377）4月合約銷售跌28%。收報1.52元，升0.66%。

禹洲（1628）4月合約銷售跌71%。收報0.485元，升2.11%。

佳源（2768）4月合約銷售跌48%。收報1.09元，跌1.8%。

理想（2015）首季非美會計準則轉賺，按季則跌三成。收報88.35元，升11.2%。

嚐高美（8371）：將於旺角雅蘭中心開設山見台式火鍋餐廳。收報1元，無升跌。

新世界（0017）航天城11，SKIES，首階段7月啟用。收報28.35元，跌0.7%。

澳門金融情報室：首季博彩業可疑交易報告按年增14%。新濠國際發展（0200）收報5.4元，升0.75%；美高梅中國（2282）收報4.23元，升2.92%；澳博（0880）收報3.16元，升3.61%；永利澳門（1128）收報4.63元，升3.81%；銀河娛樂（0027）收報42.25元，升1.81%；金沙中國（1928）收報15.96元，升3.91%。

乘聯會：上月乘用車銷量跌36％，今月銷量估計仍有較大負增長。廣汽集團（2238）收報6.51元，升3.66%；東風集團股份（0489）收報5.5元，升0.92%；長城汽車（2333）收報9.8元，升7.57%；北京汽車（1958）收報2.31元，升1.32%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.36元，跌0.73%；小鵬汽車（9868）收報87.6元，升6.7%；五菱（0305）收報0.97元，升5.43%；理想汽車（2015）收報88.35元，升11.2%；蔚來集團（9866）收報115.4元，升5.29%。

吉利（0175）4月汽車總銷量按年跌28%。收報11.88元，升6.45%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見54.7元，收報54.45元，升0.28%；思捷（0330）創52周高，見1.77元，收報1.76元，升9.32%；中渝置地（1224）創52周高，見2元，收報1.97元，無升跌；陸慶（8052）創52周高，見0.13元，收報0.068元，升240%；冠忠巴士（0306）創52周高，見2.82元，收報2.8元，升15.23%；華大酒店（0201）創52周高，見0.135元，收報0.135元，升12.5%；易還財務（8079）創52周高，見0.35元，收報0.2元，升100%。

破底股方面

破底股包括，宇華教育（6169）創上市新低，見1元，收報1.05元，無升跌；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.485元，收報0.51元，無升跌；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.075元，收報0.082元，升1.23%；亨得利（3389）創上市新低，見0.24元，收報0.24元，跌3.61%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.445元，收報0.445元，跌5.32%；貝康醫療（2170）創上市新低，見3.4元，收報3.6元，跌0.83%；易鑫集團（2858）創上市新低，見0.69元，收報0.71元，無升跌；順豐房託（2191）創上市新低，見2.8元，收報2.88元，跌1.71%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.132元，收報0.137元，跌2.14%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.057元，收報0.058元，跌3.33%；中華煤氣（0003）見52周低8.32元，收報8.37元，跌0.48%；粵海投資（0270）見52周低9.34元，收報9.65元，跌0.92%；神威藥業（2877）見52周低5.5元，收報5.56元，跌0.71%；華誼騰訊娛樂（0419）見52周低0.138元，收報0.14元，跌0.71%；元力控股（1933）見52周低0.245元，收報0.245元，跌2%；越秀房託（0405）見52周低3.07元，收報3.1元，升0.32%；大連港（2880）見52周低0.66元，收報0.68元，無升跌；煤氣（0003）見52周低8.32元，收報8.37元，跌0.48%；華誼騰訊（0419）見52周低0.138元，收報0.14元，跌0.71%；廸生創建（0113）見52周低3.7元，收報3.7元，跌4.15%；現代牧業（1117）見52周低1.04元，收報1.07元，升0.94%；協鑫新能源（0451）見52周低0.118元，收報0.121元，升2.54%；宏光（6908）見52周低3.76元，收報3.78元，跌3.08%；恒隆集團（0010）見52周低14.56元，收報14.68元，跌0.41%；交銀國際（3329）見52周低1.02元，收報1.02元，跌1.92%；裕元工業（0551）見52周低10.26元，收報10.52元，跌1.13%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.52元，收報0.52元，跌3.7%；電訊數碼（6033）見52周低2.52元，收報2.52元，跌2.7%；正商實業（0185）見52周低3.01元，收報3.14元，跌0.32%；路勁基建（1098）見52周低6元，收報6.15元，跌0.81%；先豐服務（0500）見52周低0.44元，收報0.44元，跌2.22%；彩星集團（0635）見52周低0.67元，收報0.68元，無升跌；金利來（0533）見52周低1.42元，收報1.42元，跌4.05%；中遠海運（0517）見52周低2.25元，收報2.28元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，陸慶（8052）創52周高，見0.13元，收報0.068元，升240%；易還財務（8079）創52周高，見0.35元，收報0.2元，升100%；凱升控股（0102）收報0.049元，升22.5%；瑞風新能源（0527）收報0.175元，升20.69%；再鼎醫藥（9688）收報25.7元，升16.55%；冠忠巴士（0306）創52周高，見2.82元，收報2.8元，升15.23%；HMVOD（8103）收報1.14元，升15.15%；復星醫藥（2196）收報34.4元，升14.67%；華大酒店（0201）創52周高，見0.135元，收報0.135元，升12.5%；理想汽車（2015）收報88.35元，升11.2%。

下跌異動股，包括，中國智能交通（1900）收報0.125元，跌13.79%；上置集團（1207）收報0.022元，跌12%；山東新華製藥股份（0719）收報7.45元，跌9.04%；康特隆（1912）收報0.131元，跌9.03%；稻草熊（2125）收報3.01元，跌8.79%；太和控股（0718）收報0.077元，跌8.33%；樂透互娛（8198）收報0.3元，跌7.69%；WAC（8619）收報0.074元，跌7.5%；德信服務（2215）收報2.72元，跌7.17%；英皇文化產業（0491）收報0.042元，跌6.67%。

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