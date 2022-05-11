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港半島酒店首季出租率僅9% 

經營半島酒店的大酒店（0045）公布，首季本港半島酒店的出租率僅9%，較2021年首季30%，跌21個百分點，首季平均可出租客房收入亦僅380元，較2021年首季的791元，按年跌近52%﹔而首季平均房租為4127元，較2021年2642元，大幅回升56.2%。集團指，本港及內地市場的營商環境仍然嚴峻，但隨著香港逐步放寛限制措施，對下半年的表現仍持審慎樂觀的態度。

集團指，首季本港實施嚴格的社交距離措施，令本地市場於首季錄得的業績仍然受到重創，本港高端零售市場的表現令旗下的商用物業租金持續受壓。辦公大樓租務維持穩定，而住宅租務則欠明朗。集團希望本港能進一步放寬社交距離措施，並對今年下半年的本地市場表現仍保持審慎樂觀。

同時，集團預期中國內地的酒店業務在今年夏季仍會面對多重的挑戰。美國和歐洲市場均呈現迅速的復甦，而隨著其他亞洲地區也開始放寬旅遊限制，預期該等地區的業務也陸續回復正軌，為集團的業務帶來鼓舞和積極的作用。

大酒店的其他地區及美歐方面表現，2022年首季出租率分別為23%及45%，分別按年升3個百分點及23個百分點﹔首季平均可出租客房收入分別為580元及3055元，較2021年首季的506元及1066元，分別升14..6%及1.87倍﹔首季平均房租分別為2537元及6833元，較2021年首季的2549元及4784元，分別按年接近持平及升42.8%。

至於出租物業方面，集團首季的住宅出租率按年升2個百分點至83%﹔商場首季出租率按年升4個百分點至93%﹔辦公大樓的首季出租率按年微跌1個百分點至97%。

 

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