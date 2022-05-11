moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市升190點 二萬關得而復失 成交、北水淨流入減少

美國今晚公布通脹數據，市場延續隔晚升勢，美債息亦回軟，美期、歐股上升；另一方面，內地染疫人數下降，亦帶動中港股市上升。

恒指今早低開121點，曾跌最多159點，午後升幅擴大至最多升449點，升穿20000關，高見20083.49點，是5月6日20320.28點後最高，全日高低波幅609點。

恒指收市升190點或0.97%，報19824點，成交金額1261億元，較上日減少12.2%，是5月6日1178.26億元成交後最少；國指升111點或1.67%，報6769點。恒生科技指數收報4019點，升2.89%。

騰訊（0700）、美團（3690）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌38隻升，23隻下跌，5隻無升跌。信義光能（0968）升6.94%，收報12.02元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌3.24%，收報32.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報87.2元，升9.75%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報26.15元，跌1.88%。

恒指續低於10天線(20347.17點)。科指續低於10天線(4133.07點)。

北水南下合計淨流入62.92億元，較上日減少2.13%，連續第3日流入，累計流入152.88億元，對上一次連續3日淨流入是4月12日。南水北上合計淨流入22.28億元人民幣，終止連續2日流出。

午後消息股表現

快手（1024）：直播機構不得為未成年人提供經紀服務。收報62.9元，升7.52%。

電盈（0008）伙城大開發智慧城市應用方案，學院學生可獲實習機會及優先聘請。收報4.47元，跌0.45%。

國泰（0293）：未來一至兩周才能確實暑假機位安排。收報7.84元，升0.51%。

鄧成波家族14.2億售「汀蘭居」予華大酒店（0201），料蝕近2.6億元。華大酒店創52周高，見0.14元，收報0.121元，升0.83%。

健合國際（1112）上季收入升至26.8億人幣。收報8.63元，升5.24%。

經營半島酒店的大酒店（0045）公布，港半島酒店首季出租率僅9%。收報7.71元，升0.26%。

今早及隔晚消息股表現

BioNTech新冠疫苗，據報已完成在中國的II期臨床試驗，復藥（2196）收報33.25元，升10.83%。

碧服（6098）︰將如期贖回6月到期CB，短線無意回購。收報26.65元，升4.31%。

比亞迪（1211）稱未收到長沙廠部分停產信息。收報233.2元，升8.47%。

雷軍：小米（1810）智能工廠第二期料明年年底開始投入生產。收報11元，升1.66%。

貝殼（2423）上市，美股收市價11.83元，每股等值為30.76港元。

永利澳門（1128）首季虧損擴大16%。收報4.57元，升2.47%。

鴻騰精密科技（6088）首季持續經營淨利潤升169%。收報1.05元，升3.96%。

港鐵（0066）就沙中線過海段訂補充協議，料經營權付款淨額10.36億。收報43.15元，升1.65%。

疫情反覆拖累供應鏈，丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月跌13%。收報5.06元，升1%。

香港科技探索（1137）宣布，新冠疫情緩和，HKTVmall上月訂單額按月下跌4.3%。收報6.11元，升0.99%。

合生創展（0754）上月賣樓跌逾四成，越秀地產合約銷售升61%。收報13.82元，跌1.85%。

中糧家佳康（1610）上月豬肉銷售均價按年跌46%。收報3.09元，跌1.59%。

宏安地產（1243）簽14.5億3.5年期俱樂部貸款。收報0.07元，升2.94%。

現代牙科（3600）與瑞爾訂立戰略合作諒解備忘錄。收報2.52元，無升跌。

寶勝國際（3813）上月收入跌近四成，錄120萬人幣。收報0.85元，跌3.41%。

中海外（0688）4月合約銷售跌35%。收報22.95元，跌2.96%。

中海宏洋（0081）4月合約銷售跌52%。收報4.13元，跌1.67%。

遠洋（3377）4月合約銷售跌28%。收報1.51元，無升跌。

禹洲（1628）4月合約銷售跌71%。收報0.475元，無升跌。

佳源（2768）4月合約銷售跌48%。收報1.08元，跌2.7%。

理想（2015）首季非美會計準則轉賺，按季則跌三成。收報87.2元，升9.75%。

嚐高美（8371）：將於旺角雅蘭中心開設山見台式火鍋餐廳。收報1元，無升跌。

新世界（0017）航天城11，SKIES，首階段7月啟用。收報28.3元，跌0.88%。

澳門金融情報室：首季博彩業可疑交易報告按年增14%。新濠國際發展（0200）收報5.29元，跌1.31%；美高梅中國（2282）收報4.15元，升0.97%；澳博（0880）收報3.07元，升0.66%；永利澳門（1128）收報4.57元，升2.47%；銀河娛樂（0027）收報42.05元，升1.33%；金沙中國（1928）收報15.7元，升2.21%。

乘聯會：上月乘用車銷量跌36％，今月銷量估計仍有較大負增長。廣汽集團（2238）收報6.44元，升2.55%；東風集團股份（0489）收報5.43元，跌0.37%；長城汽車（2333）收報9.65元，升5.93%；北京汽車（1958）收報2.27元，跌0.44%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.36元，跌0.73%；小鵬汽車（9868）收報86.55元，升5.42%；五菱（0305）收報0.95元，升3.26%；理想汽車（2015）收報87.2元，升9.75%；蔚來集團（9866）收報112元，升2.19%。

吉利（0175）4月汽車總銷量按年跌28%。收報11.92元，升6.81%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見54.7元，收報54.25元，跌0.09%；思捷（0330）創52周高，見1.78元，收報1.74元，升8.07%；中渝置地（1224）創52周高，見2元，收報2元，升1.52%；陸慶（8052）創52周高，見0.13元，收報0.069元，升245%；冠忠巴士（0306）創52周高，見3.2元，收報2.99元，升23.05%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.97元，收報1.97元，升1.03%；華大酒店（0201）創52周高，見0.14元，收報0.121元，升0.83%；易還財務（8079）創52周高，見0.35元，收報0.189元，升89%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見1.73元，收報1.76元，跌2.76%；宇華教育（6169）創上市新低，見1元，收報1.02元，跌2.86%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.485元，收報0.51元，無升跌；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.073元，收報0.081元，無升跌；亨得利（3389）創上市新低，見0.24元，收報0.245元，跌1.61%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.445元，收報0.455元，跌3.19%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.06元，收報2.1元，跌0.47%；貝康醫療（2170）創上市新低，見3.4元，收報3.55元，跌2.2%；易鑫集團（2858）創上市新低，見0.69元，收報0.7元，跌1.41%；順豐房託（2191）創上市新低，見2.8元，收報2.93元，無升跌；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.132元，收報0.137元，跌2.14%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.057元，收報0.059元，跌1.67%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.221元，收報0.221元，跌3.49%；賞之味（8096）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌13.24%；廸生創建（0113）見52周低3.7元，收報3.82元，跌1.04%；依波路（1856）見52周低2.09元，收報2.14元，跌1.83%；中華煤氣（0003）見52周低8.32元，收報8.4元，跌0.12%；粵海投資（0270）見52周低9.34元，收報9.63元，跌1.13%；神威藥業（2877）見52周低5.5元，收報5.51元，跌1.61%；華誼騰訊娛樂（0419）見52周低0.138元，收報0.14元，跌0.71%；元力控股（1933）見52周低0.245元，收報0.25元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.55元，收報0.58元，升3.57%；捷榮國際（2119）見52周低0.91元，收報0.91元，無升跌；越秀房託（0405）見52周低3.07元，收報3.08元，跌0.32%；大連港（2880）見52周低0.66元，收報0.68元，無升跌；煤氣（0003）見52周低8.32元，收報8.4元，跌0.12%；華誼騰訊（0419）見52周低0.138元，收報0.14元，跌0.71%；現代牧業（1117）見52周低1.04元，收報1.1元，升3.77%；協鑫新能源（0451）見52周低0.118元，收報0.12元，升1.69%；太陽國際（8029）見52周低0.275元，收報0.275元，跌1.79%；德昌電機（0179）見52周低8.43元，收報8.49元，跌1.05%；宏光（6908）見52周低3.76元，收報3.93元，升0.77%；恒隆集團（0010）見52周低14.56元，收報14.6元，跌0.95%；交銀國際（3329）見52周低1.02元，收報1.02元，跌1.92%；盛諾集團（1418）見52周低0.128元，收報0.13元，跌10.34%；裕元工業（0551）見52周低10.26元，收報10.52元，跌1.13%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.52元，收報0.53元，跌1.85%；電訊數碼（6033）見52周低2.52元，收報2.54元，跌1.93%。

異動股

上升異動股，包括，陸慶（8052）創52周高，見0.13元，收報0.069元，升245%；易還財務（8079）創52周高，見0.35元，收報0.189元，升89%；凱升控股（0102）收報0.053元，升32.5%；迪臣發展（0262）收報0.124元，升25.25%；冠忠巴士（0306）創52周高，見3.2元，收報2.99元，升23.05%；泰凌醫藥（1011）收報0.225元，升21.62%；HMVOD（8103）收報1.17元，升18.18%；瑞風新能源（0527）收報0.169元，升16.55%；再鼎醫藥（9688）收報24.9元，升12.93%；世界華文媒體（0685）收報0.28元，升12%；雍禾醫療（2279）收報11.1元，升11.45%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.055元，跌26.67%；山東新華製藥股份（0719）收報6.47元，跌21%；賞之味（8096）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌13.24%；太和控股（0718）收報0.073元，跌13.1%；上坤（6900）收報1.47元，跌10.91%；盛諾集團（1418）見52周低0.128元，收報0.13元，跌10.34%；中泛控股（0715）收報0.045元，跌10%；銀杏教育（1851）收報1.01元，跌9.01%；明發（0846）收報0.32元，跌8.57%；旭通（1826）收報0.11元，跌8.33%；美瑞健康國際（2327）收報0.345元，跌8%。

 

其他報道

安永：中國全行業對外直接投資首季按年增近8%

快手：直播機構不得為未成年人提供經紀服務

傳恒大首款新車恒馳5已錄5萬部訂單 官方客服澄清：未開啟預售

滬指一度觸及3100點大關 連升3個交易日

長沙推存量房作租賃住房運營 不計入家庭住房套數 

Tesla上海廠復工後 首次恢復出口

Netflix急救亡 據報今年年底前推附廣告的低價訂閱方案

中國上月汽車銷量腰斬 新能源汽車銷量仍升44%

調查：近兩成中國企業去年曾遇客戶拖數逾半年 建築及農產品業最傷

電盈伙城大開發智慧城市應用方案 學院學生可獲實習機會及優先聘請