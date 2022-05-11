恒指今早低開121點，曾跌最多159點，午後升幅擴大至最多升449點，升穿20000關，高見20083.49點，是5月6日20320.28點後最高，全日高低波幅609點。

恒指收市升190點或0.97%，報19824點，成交金額1261億元，較上日減少12.2%，是5月6日1178.26億元成交後最少；國指升111點或1.67%，報6769點。恒生科技指數收報4019點，升2.89%。

騰訊（0700）、美團（3690）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌38隻升，23隻下跌，5隻無升跌。信義光能（0968）升6.94%，收報12.02元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌3.24%，收報32.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報87.2元，升9.75%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報26.15元，跌1.88%。

恒指續低於10天線(20347.17點)。科指續低於10天線(4133.07點)。

北水南下合計淨流入62.92億元，較上日減少2.13%，連續第3日流入，累計流入152.88億元，對上一次連續3日淨流入是4月12日。南水北上合計淨流入22.28億元人民幣，終止連續2日流出。

午後消息股表現

快手（1024）：直播機構不得為未成年人提供經紀服務。收報62.9元，升7.52%。

電盈（0008）伙城大開發智慧城市應用方案，學院學生可獲實習機會及優先聘請。收報4.47元，跌0.45%。

國泰（0293）：未來一至兩周才能確實暑假機位安排。收報7.84元，升0.51%。

鄧成波家族14.2億售「汀蘭居」予華大酒店（0201），料蝕近2.6億元。華大酒店創52周高，見0.14元，收報0.121元，升0.83%。

健合國際（1112）上季收入升至26.8億人幣。收報8.63元，升5.24%。

經營半島酒店的大酒店（0045）公布，港半島酒店首季出租率僅9%。收報7.71元，升0.26%。

今早及隔晚消息股表現

BioNTech新冠疫苗，據報已完成在中國的II期臨床試驗，復藥（2196）收報33.25元，升10.83%。

碧服（6098）︰將如期贖回6月到期CB，短線無意回購。收報26.65元，升4.31%。

比亞迪（1211）稱未收到長沙廠部分停產信息。收報233.2元，升8.47%。

雷軍：小米（1810）智能工廠第二期料明年年底開始投入生產。收報11元，升1.66%。

貝殼（2423）上市，美股收市價11.83元，每股等值為30.76港元。

永利澳門（1128）首季虧損擴大16%。收報4.57元，升2.47%。

鴻騰精密科技（6088）首季持續經營淨利潤升169%。收報1.05元，升3.96%。

港鐵（0066）就沙中線過海段訂補充協議，料經營權付款淨額10.36億。收報43.15元，升1.65%。

疫情反覆拖累供應鏈，丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月跌13%。收報5.06元，升1%。

香港科技探索（1137）宣布，新冠疫情緩和，HKTVmall上月訂單額按月下跌4.3%。收報6.11元，升0.99%。

合生創展（0754）上月賣樓跌逾四成，越秀地產合約銷售升61%。收報13.82元，跌1.85%。

中糧家佳康（1610）上月豬肉銷售均價按年跌46%。收報3.09元，跌1.59%。

宏安地產（1243）簽14.5億3.5年期俱樂部貸款。收報0.07元，升2.94%。

現代牙科（3600）與瑞爾訂立戰略合作諒解備忘錄。收報2.52元，無升跌。

寶勝國際（3813）上月收入跌近四成，錄120萬人幣。收報0.85元，跌3.41%。

中海外（0688）4月合約銷售跌35%。收報22.95元，跌2.96%。

中海宏洋（0081）4月合約銷售跌52%。收報4.13元，跌1.67%。

遠洋（3377）4月合約銷售跌28%。收報1.51元，無升跌。

禹洲（1628）4月合約銷售跌71%。收報0.475元，無升跌。

佳源（2768）4月合約銷售跌48%。收報1.08元，跌2.7%。

理想（2015）首季非美會計準則轉賺，按季則跌三成。收報87.2元，升9.75%。

嚐高美（8371）：將於旺角雅蘭中心開設山見台式火鍋餐廳。收報1元，無升跌。

新世界（0017）航天城11，SKIES，首階段7月啟用。收報28.3元，跌0.88%。

澳門金融情報室：首季博彩業可疑交易報告按年增14%。新濠國際發展（0200）收報5.29元，跌1.31%；美高梅中國（2282）收報4.15元，升0.97%；澳博（0880）收報3.07元，升0.66%；永利澳門（1128）收報4.57元，升2.47%；銀河娛樂（0027）收報42.05元，升1.33%；金沙中國（1928）收報15.7元，升2.21%。

乘聯會：上月乘用車銷量跌36％，今月銷量估計仍有較大負增長。廣汽集團（2238）收報6.44元，升2.55%；東風集團股份（0489）收報5.43元，跌0.37%；長城汽車（2333）收報9.65元，升5.93%；北京汽車（1958）收報2.27元，跌0.44%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.36元，跌0.73%；小鵬汽車（9868）收報86.55元，升5.42%；五菱（0305）收報0.95元，升3.26%；理想汽車（2015）收報87.2元，升9.75%；蔚來集團（9866）收報112元，升2.19%。

吉利（0175）4月汽車總銷量按年跌28%。收報11.92元，升6.81%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見54.7元，收報54.25元，跌0.09%；思捷（0330）創52周高，見1.78元，收報1.74元，升8.07%；中渝置地（1224）創52周高，見2元，收報2元，升1.52%；陸慶（8052）創52周高，見0.13元，收報0.069元，升245%；冠忠巴士（0306）創52周高，見3.2元，收報2.99元，升23.05%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.97元，收報1.97元，升1.03%；華大酒店（0201）創52周高，見0.14元，收報0.121元，升0.83%；易還財務（8079）創52周高，見0.35元，收報0.189元，升89%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見1.73元，收報1.76元，跌2.76%；宇華教育（6169）創上市新低，見1元，收報1.02元，跌2.86%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.485元，收報0.51元，無升跌；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.073元，收報0.081元，無升跌；亨得利（3389）創上市新低，見0.24元，收報0.245元，跌1.61%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.445元，收報0.455元，跌3.19%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.06元，收報2.1元，跌0.47%；貝康醫療（2170）創上市新低，見3.4元，收報3.55元，跌2.2%；易鑫集團（2858）創上市新低，見0.69元，收報0.7元，跌1.41%；順豐房託（2191）創上市新低，見2.8元，收報2.93元，無升跌；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.132元，收報0.137元，跌2.14%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.057元，收報0.059元，跌1.67%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.221元，收報0.221元，跌3.49%；賞之味（8096）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌13.24%；廸生創建（0113）見52周低3.7元，收報3.82元，跌1.04%；依波路（1856）見52周低2.09元，收報2.14元，跌1.83%；中華煤氣（0003）見52周低8.32元，收報8.4元，跌0.12%；粵海投資（0270）見52周低9.34元，收報9.63元，跌1.13%；神威藥業（2877）見52周低5.5元，收報5.51元，跌1.61%；華誼騰訊娛樂（0419）見52周低0.138元，收報0.14元，跌0.71%；元力控股（1933）見52周低0.245元，收報0.25元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.55元，收報0.58元，升3.57%；捷榮國際（2119）見52周低0.91元，收報0.91元，無升跌；越秀房託（0405）見52周低3.07元，收報3.08元，跌0.32%；大連港（2880）見52周低0.66元，收報0.68元，無升跌；煤氣（0003）見52周低8.32元，收報8.4元，跌0.12%；華誼騰訊（0419）見52周低0.138元，收報0.14元，跌0.71%；現代牧業（1117）見52周低1.04元，收報1.1元，升3.77%；協鑫新能源（0451）見52周低0.118元，收報0.12元，升1.69%；太陽國際（8029）見52周低0.275元，收報0.275元，跌1.79%；德昌電機（0179）見52周低8.43元，收報8.49元，跌1.05%；宏光（6908）見52周低3.76元，收報3.93元，升0.77%；恒隆集團（0010）見52周低14.56元，收報14.6元，跌0.95%；交銀國際（3329）見52周低1.02元，收報1.02元，跌1.92%；盛諾集團（1418）見52周低0.128元，收報0.13元，跌10.34%；裕元工業（0551）見52周低10.26元，收報10.52元，跌1.13%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.52元，收報0.53元，跌1.85%；電訊數碼（6033）見52周低2.52元，收報2.54元，跌1.93%。

異動股

上升異動股，包括，陸慶（8052）創52周高，見0.13元，收報0.069元，升245%；易還財務（8079）創52周高，見0.35元，收報0.189元，升89%；凱升控股（0102）收報0.053元，升32.5%；迪臣發展（0262）收報0.124元，升25.25%；冠忠巴士（0306）創52周高，見3.2元，收報2.99元，升23.05%；泰凌醫藥（1011）收報0.225元，升21.62%；HMVOD（8103）收報1.17元，升18.18%；瑞風新能源（0527）收報0.169元，升16.55%；再鼎醫藥（9688）收報24.9元，升12.93%；世界華文媒體（0685）收報0.28元，升12%；雍禾醫療（2279）收報11.1元，升11.45%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.055元，跌26.67%；山東新華製藥股份（0719）收報6.47元，跌21%；賞之味（8096）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌13.24%；太和控股（0718）收報0.073元，跌13.1%；上坤（6900）收報1.47元，跌10.91%；盛諾集團（1418）見52周低0.128元，收報0.13元，跌10.34%；中泛控股（0715）收報0.045元，跌10%；銀杏教育（1851）收報1.01元，跌9.01%；明發（0846）收報0.32元，跌8.57%；旭通（1826）收報0.11元，跌8.33%；美瑞健康國際（2327）收報0.345元，跌8%。

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