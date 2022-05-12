集團指，汽車產品組別未計入收購及外匯因素影響，營業額達26.44億美元，按年增長5%。汽車業期內因為半導體短缺，致產能受限，加上原料及零部件短缺、運輸安排中斷、俄烏戰爭、內地疫情復燃致強制關閉工廠，以至汽車行業出現結構轉變，從內燃機技術轉為混合動力和全電動汽車。其產品因為專注於實現電氣化、減少排放、提高安全性和舒適度，以及加熱、冷卻或潤滑等關鍵汽車系統的創新技術，因此實現銷售增長。在美洲、歐洲、亞洲的汽車產品組別營業額，分別上升10%、3%及4%。

工商用產品組別方面，營業額達8.02億美元，佔集團的營業總額23%未計入外匯影響，工商用產品組別的營業額按年上升12 %。該部門受半導體及物料短缺影響相對較少。毛利佔營業額比重由22.9%降至20.4%，主要反映原材料、勞動成本、與疫情相關一次性成本節省措施和補貼結束、折舊增加和客戶合約價格降低有關。期內自由現金流出1.32億美元，手持現金仍達3.45億美元。

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