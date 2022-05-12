moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

德昌電機全年少賺31%末期息削半 料通脹急升抑制部份需求

德昌電機（0179）公布3月底止全年度業績，期內受到生產成本上升，及外圍因素干擾營運，股東應佔溢利為1.46億美元，按年跌31%；基本淨溢利亦跌34%至只有1.65億美元。公司建議每股派末期息0.17港元，按年減少50%，與每股中期息的水平一樣。主席汪穗中表示，影響營運及業績的不利因素短期內繼續存在，全球通脹急劇的升幅，料會抑制部分終端市場的消費者需求。他們仍然專注於業務，並在可行情況下主動採取行動，以減輕非他們能控制的事情的風險。

集團指，汽車產品組別未計入收購及外匯因素影響，營業額達26.44億美元，按年增長5%。汽車業期內因為半導體短缺，致產能受限，加上原料及零部件短缺、運輸安排中斷、俄烏戰爭、內地疫情復燃致強制關閉工廠，以至汽車行業出現結構轉變，從內燃機技術轉為混合動力和全電動汽車。其產品因為專注於實現電氣化、減少排放、提高安全性和舒適度，以及加熱、冷卻或潤滑等關鍵汽車系統的創新技術，因此實現銷售增長。在美洲、歐洲、亞洲的汽車產品組別營業額，分別上升10%、3%及4%。

工商用產品組別方面，營業額達8.02億美元，佔集團的營業總額23%未計入外匯影響，工商用產品組別的營業額按年上升12 %。該部門受半導體及物料短缺影響相對較少。毛利佔營業額比重由22.9%降至20.4%，主要反映原材料、勞動成本、與疫情相關一次性成本節省措施和補貼結束、折舊增加和客戶合約價格降低有關。期內自由現金流出1.32億美元，手持現金仍達3.45億美元。

其他報道

【羅仕揚專欄】超速變落後？

金管局傍晚再接40.82億港元沽盤

4月中小企業務收益動向指數錄48.3 連升兩個月

九倉：第一副主席周安橋退任董事會

長實：出資3261萬回購61.5萬股

潤地4月合同銷售額按年跌逾54% 億達銷售額跌六成

維他奶發盈警 料去年轉蝕最多1.72億

銀娛：冀下半年疫情好轉令生意改善

印度要求法院恢復凍結小米銀行資產

好孩子首季收益按年升7%

呂志和認為候任特首李家超夠硬淨

京東科技推遲香港IPO 因仍未獲中證監批准

恒指跌444點 北水流入近兩個月最多 4日流入219億

日產第四季扭虧為盈 勝預期

四環稱私有化報道不實 傳私有化後曾升24%現收窄至8.6%

滬指終止三連升 創板指一枝獨秀

迪士尼CEO：即使沒有中國 亦無阻公司電影取得成功 內地網民：那就滾出去呀