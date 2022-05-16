政府今年第二輪消費券營運商，將納入中銀香港（2388）旗下的BoC Pay支付平台，中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，目前BoC Pay客戶有約100萬個，期望今年可以有雙位數字增長，雖然消費券目前已有4個平台可供選擇，不過BoC Pay有7萬個線上和線下的商戶網點可以使用，認為有一定的優勢。她又表示，用戶中大部是活躍用戶，而有八成半交易是個人向商戶付款。
陳碧蓮又表示，即使中港通關未恢復正常，BoC Pay客戶在內地商戶支付的跨境交易今年有三成按年增長，商戶匯款也增長兩成。她雖然去年消費券未有包括其平台，不過使用量也有上升，主要在民超市、快餐、零售、街市等民生消費，平台計劃未來會主力拓展網上商戶交易，和加入簽賬分期等功能。
中銀旗下的收款服務BoC Bill方面，陳碧蓮表示近期因應消費券派發，幫助商戶接受電子支付，該行為有興趣使用的商戶提供年費和交易費優惠，期望今年交易額和客戶量也可增加雙位數。她指向商戶提供優惠，除了帶動收款交易額上升，也減輕了銀行在處理櫃台現金入賬的營運工作量。
其他報道
恒指半日跌73點 北水連續第6日流入 科指10天、20天線得而復失
內地首4月地產開發、銷售、景氣指數均差過2020年4月 待售面積增加
內地4月工業增加值32年最差 零售亦遠遜預期 失業率升至6.1%
港股ADR升185點 夜期高水68點 美期亞股上升 中電、敏華等業績