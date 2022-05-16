陳碧蓮又表示，即使中港通關未恢復正常，BoC Pay客戶在內地商戶支付的跨境交易今年有三成按年增長，商戶匯款也增長兩成。她雖然去年消費券未有包括其平台，不過使用量也有上升，主要在民超市、快餐、零售、街市等民生消費，平台計劃未來會主力拓展網上商戶交易，和加入簽賬分期等功能。

中銀旗下的收款服務BoC Bill方面，陳碧蓮表示近期因應消費券派發，幫助商戶接受電子支付，該行為有興趣使用的商戶提供年費和交易費優惠，期望今年交易額和客戶量也可增加雙位數。她指向商戶提供優惠，除了帶動收款交易額上升，也減輕了銀行在處理櫃台現金入賬的營運工作量。

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