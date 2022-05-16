報道指，為吸引投資者，創設機構將同時發行包括信用違約掉期（私募CDS）或信用風險緩釋憑證（CRMW）在內的信用保護工具，以幫助民營地產商逐步恢復公開市場的融資功能。據內地財聯社報導，碧桂園、美的置業、龍湖均已回應消息屬實。

事實上，雖然內地接連為樓市調控鬆綁，但對優質房企以外的民企未有伸出援手。而券商銀河聯昌早前與多名投資者會面後，投資者多認為政策似乎對解決內房股的流動性問題未見實效，多隻內房股如龍光（3389）、正榮（6158）、世茂（0813）、融創（1918）及中樑（2772）等在過去一到兩個月已出現流動性問題。整體銀行表現得非常慎選及只向國企及優質內房放貸，但未向有再融資需要的房企放鬆。

銀河聯昌亦留意到在岸債券市場亦有相同情況，有流動性問題的內房在投資者需求有限下不能發債。有投資者表明，在直至見到房企銷售出現較具意義的好轉前仍對投資板塊有所猶豫。

在消息傳出後，碧桂園午後反彈，暫升4.3%、龍湖暫升2.62%、美的置業直線拉升8.61%。

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