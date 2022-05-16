騙局發生於2014年至2015年期間，DFRF及Filho訛稱主要經營黃金開採業務的DFRF即將在美國上市，並慫恿多名香港投資者認購其會員計劃的「會員單位」，以獲得每月回報。其後，DFRF及Filho訛稱DFRF已在美國上市，並讓投資者選擇是否按某個價格將他們的「會員單位」轉換為DFRF的優先股。

DFRF在美國註冊成立，公司及Filho均沒持有證監會牌照以進行任何受規管活動。此外，證監會在2016年12月及2017年3月取得臨時強制令，將兩個銀行帳戶內的資產凍結，該帳戶曾收取投資者認購「會員單位」及將其轉換為優先股的款項，分別由Heriberto C. Perez Valdes及海陸貿易持有。

層壓式及龐氏騙局是一種投資詐騙手法，當中的騙徒看來是在經營一項會於稍後日期向受害者支付承諾回報的業務或投資，並慫恿受害者招攬其他人參與有關業務或投資。

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