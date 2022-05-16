moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

NFT及元宇宙藝術「ARTAVERSE」下月初中環海濱設展

結合NFT及元宇宙的本地藝術戶外展覽「ARTAVERSE」將於6月3至12日中環海濱活動空間舉行。「ARTAVERSE」設三大展覽區，包括ART BOX、ART HUB 及 ART STAGE，設置多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演，探討Web 3.0 藝術宇宙的發展及可能性。

當中，「ART BOX」 展覽區展示一系列 NFT 藝術收藏品，包括由亞洲最大NFT收藏家CoinUnited.io擁有最貴NFT作品之一《Shocked Doge》等。「ART HUB」則展示包括知名藝人的作品，如香港電影金像獎特刊拍攝攝影師CK陳錦強。而「ART STAGE」設逾60場藝術與科技講座及音樂演出，包括陳柏宇、MC 張天賦、Dear Jane等。

其他報道

偉易達：去年旺季運費急增最多5倍

美的置業：2021年末期息派發日提前至7月13日或前後

LME張伯廉：LME是時候改革 提升場外交易的透明度

IFR：博安生物擬在港集資逾15億元

中汽協：4月汽車企業出口按月跌17.2%

馬化騰：騰訊面臨著挑戰與發展並存 社會議題急不得

鋰電製造商中創新航擬來港上市 集資逾117億元

綠債共收到325.67億元認購 每人最多獲配5手

神華4月煤炭銷量按年跌15.4%

潤電上月附屬電廠售電量跌7%

金管局承接58.88億港元沽盤

港交所擴大慈善基金夥伴計劃 下月15日截止申請

中電：澳洲燃料期貨蝕25億 料進一步影響中期業績 首季派息0.63元

WSJ：不滿封城措施 中國一些中產計劃移民 惟難以獲取護照和相關文件

偉易達去年少賺25% 派末期息每股51美仙

金管局：疫情下消費減少 第1季信用卡貸款額下跌14% 

大行：博彩法撤辣料利澳博 瑞信料稅務優惠吸海外客影響微

百度旗下集度首款概念車下月曝光 較預期延遲2個月

內地數據差 恒指升51點 兩日累升569點 成交、北水減少20%、44%

胡錫進：4月經濟數據差強人意 但也難不倒已經強大起來的中國

敏華淨利率年降11％ 大股東黃敏利：我也非常不滿意

滬指午後未能收復3100點 收跌0.34%

「ARTAVERSE」主辦單位之一的彩正娛樂行政總裁黃熙仁表示，隨著Web 3.0藝術宇宙迅速擴展，期望藉「ARTAVERSE」展覽，打造一個推動亞洲藝術科技發展的平台。