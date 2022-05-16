當中，「ART BOX」 展覽區展示一系列 NFT 藝術收藏品，包括由亞洲最大NFT收藏家CoinUnited.io擁有最貴NFT作品之一《Shocked Doge》等。「ART HUB」則展示包括知名藝人的作品，如香港電影金像獎特刊拍攝攝影師CK陳錦強。而「ART STAGE」設逾60場藝術與科技講座及音樂演出，包括陳柏宇、MC 張天賦、Dear Jane等。

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「ARTAVERSE」主辦單位之一的彩正娛樂行政總裁黃熙仁表示，隨著Web 3.0藝術宇宙迅速擴展，期望藉「ARTAVERSE」展覽，打造一個推動亞洲藝術科技發展的平台。