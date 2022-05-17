港元現報7.8497元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多6點子，報7.8493元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.0419%；1星期HIBOR升0.07點子至0.07048%；2星期HIBOR升0.02點子至0.10845%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.63點子至0.85399%；6個月期HIBOR升5.87點子至1.6875%；12個月期HIBOR升5.14點子至2.58946%。

美元指數現報104.19升值0.003點。

美元1個月期LIBOR報0.88671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6981%，終止單日擴闊，利差是5月13日後最低，當日差距為-0.7071%。

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