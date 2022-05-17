moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由升轉跌

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.31點子至0.18863%，是5月13日後最低，當日報0.17958%。

港元現報7.8497元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多6點子，報7.8493元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.0419%；1星期HIBOR升0.07點子至0.07048%；2星期HIBOR升0.02點子至0.10845%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.63點子至0.85399%；6個月期HIBOR升5.87點子至1.6875%；12個月期HIBOR升5.14點子至2.58946%。

美元指數現報104.19升值0.003點。

美元1個月期LIBOR報0.88671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6981%，終止單日擴闊，利差是5月13日後最低，當日差距為-0.7071%。

 

其他報道

中國減持美債 持有量降至近12年最低

馬斯克據報為Twitter集資 出售部分SpaceX股份

台積電據報擬加價5%-8%

高盛：美元或回軟 若經濟衰退日圓升幅可達20%

小米雷軍稱想做業餘汽車博主 已開始關注試駕、改裝及賽車等話題

銀保監黨委：防範槓桿率反彈帶來的風險

伯南克認為現時聯儲局應對通脹反應太慢 將面臨滯脹

通脹兼人才爭奪激烈 微軟為留住員工將計劃加薪

馬斯克指美國經濟可能已經陷入衰退 或持續達18個月

滬深兩市主要指數高開 今有100億逆回購和1000億人幣MLF到期

恒指高開243點 升穿10天線 科指升穿10天、20天線

杭州市新政 三孩家庭可增購1套住房

美的置業發行最多10億人幣公司債

港股ADR升113點 夜期高水127點 美期亞股上升 京東等業績

巴郡沽清富國銀行 買花旗、Ally Financial

中美數據疲軟 道指收窄至升26點 標指、納指回軟