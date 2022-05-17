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政協開推動數字經濟會 科指曾彈4.5%挑戰50天線 恒指半日升445點

全國政協進行「推動數字經濟持續健康發展」協商會，討論數字安全，數字技術與實體經濟融合等議題。科技股反彈，推動科指曾升最多4.5%，是5月13日後最大升幅；上海宣布全市將於6月全面恢復正常，汽車股亦反彈。

恒指今早高開243點，短暫收窄至升219點，受上述消息及股份推動，最多曾升494點，半日高低波幅276點。

恒指半日升445點或2.23%，報20395點，成交金額625億元；國指升174點或2.55%，報7000點。恒生科技指數收報4210點，升4.24%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、創科實業（0669）、煤氣（0003）拖累大市。

藍籌50隻升，11隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）升10.79%，收報109.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌2.25%，收報4.77元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報109.9元，升10.79%；跌幅最大的是中芯（0981）收報15.88元，升1.53%。

恒指升穿10天線(20185點)及20天線(20388.86點)。科指升穿10天線(4104.97點)及20天線(4094.63點)，上方為50天線(4314.43點)。

北水南下合計淨流入14.25億元，較上日減少26.26%，連續第7日流入，累計流入287.94億元，對上一次連續7日淨流入是2022年3月3日。南水北上合計淨流入31.89億元人民幣，終止連續1日流出。

快手（1024）首席技術官陳定佳接任知乎（2390）非執董，股價升最多14%。收報70.4元，升3%。

龍湖（0960）ABS獲信用保護憑證，是首單民營房企信用保護工具。收報38.55元，升1.45%。

小米（1810）雷軍稱想做業餘汽車博主，已開始關注試駕、改裝及賽車等話題。收報11.62元，升4.5%。

美的置業（3990）發行最多10億人幣公司債。收報15.08元，升0.27%。

多間公司公布業績，績前表現如下京東（9618）收報211元，升5.5%。京東物流（2618）收報15.74元，升2.21%。

新創建（0659）周企悉售飛機租賃業務，作價523億元。收報7.29元，升2.53%。

藥明康德（2359）：將配售最多7843萬股，集資七成拓海外業務15%以還債。收報95.6元，跌3.24%。

和黃醫藥（0013）委仕孫樂非為非執董。收報16.72元，升0.72%。

東航（0670）上月客運運力投入跌87%，地區航線大跌97%。收報2.62元，升1.16%。

中國信通院：3月手機出貨按年跌逾4成。小米（1810）收報11.62元，升4.5%；丘鈦（1478）收報5.5元，升6.59%；舜宇（2382）收報109.9元，升10.79%；瑞聲（2018）收報16.88元，升4.2%。

偉易達（0303）去年少賺25%，派末期息每股51美仙；去年旺季運費急增最多5倍。收報55.65元，升2.11%。

美的置業（3990）：2021年末期息派發日提前至7月13日或前後。收報15.08元，升0.27%。

LME張伯廉：LME是時候改革，提升場外交易的透明度。港交所（0388）收報335.6元，升2.88%。

碧桂園（2007）據報擬發行最多5億人幣3年期債。收報4.77元，跌2.25%。

中汽協：4月汽車企業出口按月跌17.2%。長城汽車（2333）收報12.54元，升9.62%；五菱（0305）收報1.05元，升9.38%；蔚來集團（9866）收報119元，升8.38%；吉利（0175）收報13.5元，升7.66%；比亞迪（1211）收報252.8元，升6.4%；廣汽集團（2238）收報7.04元，升6.18%；理想汽車（2015）收報90.25元，升5.93%。

馬化騰：騰訊（0700）面臨著挑戰與發展並存，社會議題急不得。收報361.4元，升3.26%。

神華（1088）4月煤炭銷量按年跌15.4%。收報25元，升1.01%。

潤電（0836）上月附屬電廠售電量跌7%。收報14.16元，無升跌。

中電（0002）：澳洲燃料期貨蝕25億，料進一步影響中期業績，首季派息0.63元。收報76.15元，無升跌。

大行：博彩法撤辣料利澳博（0880），瑞信料稅務優惠吸海外客影響微。收報3.26元，升0.93%。

百度（9888）旗下集度首款概念車下月曝光，較預期延遲2個月。收報118.6元，升4.68%。

破頂股表現

破頂股包括，長建（1038）創52周高，見55.75元，收報55.05元，跌0.27%；電能實業（0006）創52周高，見54.9元，收報54.75元，升0.18%；米格國際（1247）創52周高，見0.92元，收報0.83元，升5.06%；中渝置地（1224）創52周高，見2.05元，收報2.04元，無升跌；通天酒業（0389）創52周高，見0.161元，收報0.157元，升0.64%。

破底股方面

破底股包括，思考樂教育（1769）創上市新低，見0.385元，收報0.415元，升1.22%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.062元，收報0.062元，跌11.43%；堃博醫療（2216）創上市新低，見2.18元，收報2.2元，跌2.65%；大唐集團（2117）創上市新低，見2.96元，收報3.57元，跌0.56%；遠大醫藥（0512）見52周低4.48元，收報4.52元，跌0.44%；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.91元，無升跌；泓富（0808）見52周低2.65元，收報2.66元，無升跌；天虹紡織（2678）見52周低7.8元，收報8.16元，升1.12%；麗展（0488）見52周低3.29元，收報3.9元，升1.3%；樂聲電子（0213）見52周低1.01元，收報1.04元，升2.97%；電訊數碼（6033）見52周低2.4元，收報2.43元，無升跌；錦藝集團（0565）見52周低0.25元，收報0.25元，跌21.88%；卡賓（2030）見52周低2.43元，收報2.46元，升1.23%；大悅城（0207）見52周低0.285元，收報0.29元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，BC科技（0863）收報4.37元，升37.85%；新晨中國動力（1148）收報0.43元，升34.38%；中泛控股（0715）收報0.06元，升33.33%；太陽國際（8029）收報0.35元，升27.27%；山東墨龍（0568）收報3.4元，升18.47%；寶尊電商（9991）收報20.5元，升15.56%；優品360（2360）收報1.4元，升13.82%；知乎（2390）收報23.25元，升13.41%；雲遊控股（0484）收報1.02元，升12.09%；上置集團（1207）收報0.03元，升11.11%；冠軍科技集團（0092）收報0.061元，升10.91%。

下跌異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.48元，跌42.86%；錦藝集團（0565）見52周低0.25元，收報0.25元，跌21.88%；三寶科技（1708）收報3.9元，跌18.41%；福晟（0627）收報0.017元，跌15%；陸慶（8052）收報0.096元，跌12.73%；匯安智能科技（8379）收報0.114元，跌11.63%；深圳國際（0152）收報7.77元，跌11.6%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.062元，收報0.062元，跌11.43%；WAC（8619）收報0.072元，跌7.69%；君實生物（1877）收報54.7元，跌7.29%；宏光（6908）收報3.19元，跌7.27%。

 

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