基金公會調查顯示，受訪的公司中僅32%已參與互認安排，主席鄒建雄表示，互認安排目前存在不少可改善的規定，建議取消50/50銷售規模、允許使用主聯基金結構等。他又提到，現時互認安排下的基金被內地監管機構列入非標準渠道，一般審批時間長達9個月，期望可被納入標準渠道，審批時間縮短至數星期，讓基金公司可配合市況及投資者需要推出產品。他又指，目前業界普遍認為合格境內機構投資者（QDII）相關渠道更為便利及落地性更強，為短期主要商機。

3月份零售基金銷售按年回落，鄒建雄指，數據反映本地疫情影響，銀行分行關閉及縮短營業時間，加上美國加息下環球股票及債券市場均受到衝擊。問及4月份零售基金銷售情況，他表示，暫時未有4月相關數據，但估計受本地疫情影響，會較1月份數字差，預計5月才會好轉，期望下半年數字向好。他又指，現時本地投資者傾向選擇平衡型基金，以及環球、歐美基金，債券基金受加息及內房債影響而表現疲弱。

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