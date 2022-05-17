明報記者 廖毅然

去年PAOB貸款按年增長達18倍，淨利息收入升10倍，增速比另一虛銀龍頭眾安銀行更快。而PAOB年度虧損只有2.14億元，是8間之中第二少，支出只增28%，是已經起步虛銀當中控制得較低一間（見表）。其他虛銀預計可在2024年達收支平衡，肖靜沒有透露她的目標，僅指營收仍在加速的趨勢，又表示PAOB更看重虛擬銀行長遠的可造性，會致力運用金融科技，突破市場缺口，實現普惠金融。

開業年半 僅1宗不良貸款

傳統銀行近年逐漸重視中小企業務，甚至部分虛銀也開始進軍商業貸款，但肖靜認為市場的缺口仍然很大，去年該行已審批貸款的客戶中，26%此前從未獲其他銀行貸款，另外有6%為初創企業並獲無抵押貸款；而曾獲其他銀行貸款的客戶中，75%未曾從其他銀行獲批無抵押貸款。肖靜指出，有抵押與無抵押的分別很大，對銀行而言可提升效率，對客戶而言可改善體驗。

雖然PAOB才剛開業一年半，但在借出無抵押貸款予中小企的同時，迄今只有1宗不良貸款個案，肖靜表示是由於該行很重視風控能力。截至今年首季，PAOB進出口相關客戶貸款佔比超過六成，肖靜指該行與貿易通合作，利用大量數據自建風險控制（風控）模型，希望可以準確分析客戶的貿易業務連續性，而非單單以財報的歷史數據作分析（見另文）。

她透露，今年首季中小企貸款額按年仍錄得雙位數增長，反映在第五波疫情下，有危亦有機，中小企借貸意欲不減反增，把握機會擴展業務。除進出口外，PAOB正透過與eftPay合作開拓零售商戶的客源。她計劃在今年再拓展不同場景，推出更多貸款產品。

去年貸存比率82% 冠同行

去年PAOB的貸存比率高達82%，遠高於其他虛銀，與整體本港銀行業看齊。肖靜指目前該行的貸存比率屬合理水平，該行會繼續保持合理的資產負債比。近期PAOB不斷推出新的存款利息優惠，肖靜指該行重視零售客戶，這有助吸納長期資金，而該行會堅定不移以中小企為業務核心。

其他報道

宏利香港：首季新業務價值按年跌20% 核心盈利升1%

恒指升652點 3日升1222點 三大指數創兩周最大升幅 科指升近50天線 北水第7日流入兩個月最長

馬斯克稱以更低價收購Twitter「並非不可能」Twitter盤前跌2.5%

李澤鉅：長建正留意很多項目 英鎊貶值令債務降

內地據報擬向航空公司補貼50億

滬指午後升勢持續 收升0.65%

基金公會：互認計劃多掣肘 倡取消投資團隊駐香港規定

【有片：埋身擊】納指料短期難跌穿重要支持位 後市或續反彈

【有片：選股王】吉利完成整固 今早明顯突破

福晟國際：清盤呈請相關事宜 高院將於較後日期宣判

深圳前海推新規 中港合拍影視劇最高可獲300萬元人幣支持

SHOPLINE與Atome合作 為亞洲商戶提供先買後付方案

摩通亞太區CEO：在中國的戰略沒有變化 香港仍是地區總部

政協開推動數字經濟會 科指曾彈4.5%挑戰50天線 恒指半日升445點

快手首席技術官陳定佳接任知乎非執董 股價升最多14%

上海6月全面復常 滬深兩市主要指數半日高收

龍湖ABS獲信用保護憑證 是首單民營房企信用保護工具

日本本月允許美澳泰星已打3針旅客 組小型旅行團入境 香港未有份

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由升轉跌

中國減持美債 持有量降至近12年最低

馬斯克據報為Twitter集資 出售部分SpaceX股份