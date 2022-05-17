Hundred Gain指出，其於今年2月25日與成美、Goal Eagle、該兩公司的接管人保國武及馬肇明達成買賣協議，有143億元購入九龍灣高銀金融國際中心所屬的賜譽公司，並且已向成美及Goal Eagle支付20.3億元。不過其在今年4月16日接獲成美及Goal Eagle發函通知，有意單方面進行聲稱的終止買賣協議及沒收訂金舉動。Hundred Gain入稟指出，成美等做法錯誤、有違買賣協議條款，亦不真誠，其仍願意及有能力按買賣協議去履約並進行收購。成美等兩家公司在5月13日，更進一步錯誤地將九龍灣高銀金融國際中心再公開拍賣，並邀請潛在買家在7月21日或之前入標競投。因此觸發其採取行動入稟追究。

在入稟狀中，Hundred Gain擬向高等法院發出聲明，指出成美等在4月16日進行聲稱的終止買賣協議錯誤、無效及有違買賣協議，並且要求頒布繼續履行買賣協議。同時其提出申請禁制令，限制成美及其代表、代理等出售賜譽及相關物業只能售予原告或原告指定的買方。其亦就有人錯誤終止買賣協議所引發的損失，申請濟助，並追討回定金、堂費及利息。

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