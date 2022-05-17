自2017年以來，星展銀行已推出12個具備數碼金融和結算能力的數碼合作平台，其中該行與科技、媒體、電信、服裝、消費品、食品、農業、汽車和物流等領域的大型知名企業均建立了伙伴關係，通過數位貿易平台，為他們的供應商網絡及或分銷商網絡提供具有競爭力的數碼融資選擇。該行去年亦通過數碼平台新加入了45間企業和超過5000間供應商和分銷商。

此外，星展銀行去年錄得超過90%在亞洲的供應鏈金融交易均透過數碼平台進行，帶動該行貿易生態系統收入年內取得雙倍增長。

星展銀行集團生態系統主管Raof Latiff表示，面對持續的全球供應鏈中斷和經濟下行，各行各業、各種規模的企業都感到壓力日益增加，並需跟上最新的數碼化進程。為了減輕企業負擔，該行會繼續利用數碼化解決方案，提供一站式融資解決方案，在幫助企業克服挑戰的同時，進一步增強其業務的強韌度。

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