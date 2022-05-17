弗若斯特沙利文指出，分布式數據庫在中國市場發展正處於「爆發期」，在專利申請的數據層面，中國的分布式數據庫相關專利申請量由2012年佔全球22%，攀升至2021年的76%。

有關數據庫行業的發展趨勢，弗若斯特沙利文認為在雲端建設數據庫服務，設計出以基礎雲先行、全面適應雲特性的雲原生數據庫尤其重要。展望未來，數據庫的發展動力依然來自數據儲存規模、性能要求以及硬件的發展。未來的數據庫技術將可滿足 AI對於數據管理的需求。

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