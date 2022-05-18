在第五波疫情期間，尹志田稱，集資有逾400名員工在不同時段確診，症狀相對輕微，已陸續回到崗位，並沒有影響到服務。集團在2020及2021年的供電可靠度維持在99.9999%，供電受影響平均時間少於半分鐘。另集團已向5萬名低用電量及基層客戶派發200元關懷飲食券，在港島亦有200家食肆參與計劃。另對中小企飲食業界方面，港燈已在3月份推出延遲繳交電費計劃，共有500名合資格的客戶申請，可將3至5月份要繳付的電費，順延兩個月到今年5至7月份繳交。

另集團董事陳來順指出，雖然息口上升，但是集團有80%的借貸為固定息率，餘下20%為受息口變動影響的浮息借貸，加上獲標準普爾給予穩定的評級，業務上穩健並有良好信譽，此前又已進行兩次總值共78億元的10年債券融資，息率低於2.1厘。他們會密切跟進市場的變化而去應對。主席霍建寧表示，息口變動影響分派少，集團亦未有意按獲股東授權，發行任何新增單位。

在南丫島對出海面的風電場計劃，尹志田表示，集團已向環保處提交更改環境許可證，之後會進行可行研究及前期工作，並納入下一個五年計劃。他料可於2024年招標，並於2027年投產，屆時會安裝13至19台風機，可佔港燈4%的發電量，服務12萬戶家庭。另集團已為港島及南丫島共16萬戶安裝智能電標，可讓用戶上網及用Apps，了解每隔半小時用電情況，及設定用電量提示，去管理用電，料到2025年完成為58萬戶全面更換智能電標。

他報道

恒大汽車據報無限期推遲電動汽車預訂

迪生創建料去年純利僅錄2.1億 少賺近五成半

騰訊首季經調整盈利跌23% 遜預期

工銀亞洲又加存息 最少5銀行港元定存達2厘

高盛下調中國今年經濟增長預測至4%

零售綠債暗盤現破底 或為首隻政府零售債券見紅

許正宇：21家中概股已回流本港 總市值佔美中企逾七成

Burberry去年可比同店銷售增長18% 派末期息47便士

恒指升41點 4日累升1263點 兩周最長升浪 成交、北水均縮 50天線前受阻

IATA：動態清零阻礙亞洲全面復蘇