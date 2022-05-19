恒指半日跌464點或2.25%，報20179點，曾收窄至跌366點，高低波幅353點，成交金額723億元；國指跌161點或2.28%，報6927點。恒生科技指數收報4115點，跌3.4%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。工行（1398）、中行（3988）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，53隻下跌，3隻無升跌。碧桂園（2007）升1.44%，收報4.93元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌6.89%，收報99.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報166.3元，升0.06%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報341.4元，跌6.62%。

恒指跌穿20天線(20313.09點)，10天線(20090.9點)失而復得。科指10天線(4081.32點)、20天線(4092.72點)亦失而復得。

北水南下合計淨流入26.84億元，較上日增加232.93%，淨流入金額是5月17日43.06億元後最多。北水連續第9日流入，累計流入351.66億元，對上一次連續9日淨流入是3月7日。南水北上合計淨流入25.58億元人民幣，終止單日流出。

多間公司公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報11.26元，跌3.43%。同程藝龍（0780）收報13.48元，跌5.87%。俄鋁（0486）收報3.4元，跌1.45%。百盛商業（3368）收報0.178元，升4.09%。

香港寬頻（1310）傳獲太盟等私募基金洽購。收報9.83元，升2.5%。

綠景中國（0095）：延長今年到期5.5%之可換股債券至2023年。收報0.96元，升4.35%。

優品360（2360）發盈喜，料全年純利按年升最少1.1倍。收報1.89元，升20.38%。

羚邦（2230）首次投資七位數廣告費至日漫咒術迴戰電影。收報0.146元，跌4.58%。

三一重裝（0631）首季多賺31%。收報7.51元，跌0.79%。

華潤置地（1109）與一銀行訂立8億貸款融資協議，為期5年。收報35元，升0.14%。

電能（0006）擬物色綠色能源項目，推動氫能發展。收報54.1元，無升跌。

「洗米華」助手盧啟邦接手太陽城集團（1383）及凱升控股（0102），未披露作價。太陽城集團停牌。凱升控股（0102）停牌。

港燈（2638）：疫情影響建設天然氣機組進度，有500中小餐飲業界申請延交電費。收報7.78元，跌0.38%。

迪生創建（0113）料去年純利僅錄2.1億，少賺近五成半。收報3.76元，跌2.34%。

騰訊（0700）首季經調整盈利跌23%，遜預期。收報341.4元，跌6.62%。

政府綠債二五零五（4252）暗盤現破底，或為首隻政府零售債券見紅。收市報99.75元，低於面值100元約0.25%。

破頂股表現

破頂股包括，飛達帽業（1100）創52周高，見1.99元，收報1.98元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，領悅服務（2165）創上市新低，見1.8元，收報2.1元，跌29.29%；中國動向（3818）創上市新低，見0.385元，收報0.4元，無升跌；和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.38元，收報15.88元，跌7.78%；京東物流（2618）創上市新低，見14.1元，收報14.44元，跌3.35%；堃博醫療（2216）創上市新低，見2.15元，收報2.24元，跌0.44%；和譽（2256）創上市新低，見3.73元，收報3.73元，跌1.84%；環龍控股（2260）創上市新低，見0.97元，收報0.98元，跌2%；遠大醫藥（0512）見52周低4.35元，收報4.39元，跌2.66%；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.9元，跌1.1%；越秀房託（0405）見52周低3.05元，收報3.08元，跌0.65%；卡姆丹克（0712）見52周低0.255元，收報0.285元，升7.55%；永安國際（0289）見52周低17元，收報17元，跌2.86%；五礦地產（0230）見52周低0.7元，收報0.72元，跌1.37%；卓能（0131）見52周低2元，收報2.05元，跌2.38%；修身堂（8200）見52周低1.05元，收報1.05元，跌8.7%；中盈盛達（1543）見52周低1.6元，收報1.93元，升7.22%；中糧包裝（0906）見52周低3.5元，收報3.51元，跌0.57%；彩星集團（0635）見52周低0.62元，收報0.65元，跌1.52%；大悅城（0207）見52周低0.285元，收報0.29元，跌1.69%。

異動股

上升異動股，包括，三葉草生物（2197）收報3.65元，升30.82%；優品360（2360）收報1.89元，升20.38%；大唐集團（2117）收報3.1元，升19.23%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.03元，升15.38%；新晨中國動力（1148）收報0.51元，升12.09%；山東新華製藥股份（0719）收報6.13元，升10.25%；遊萊互動（2022）收報0.079元，升8.22%；清晰醫療（1406）收報1.24元，升7.83%；新特能源（1799）收報18.16元，升7.58%；卡姆丹克（0712）見52周低0.255元，收報0.285元，升7.55%。

下跌異動股，包括，領悅服務（2165）創上市新低，見1.8元，收報2.1元，跌29.29%；海亮國際（2336）收報0.09元，跌19.64%；旭通（1826）收報0.096元，跌14.29%；華融金控（0993）收報0.114元，跌10.94%；九興（1836）收報7.85元，跌10.8%；修身堂（8200）見52周低1.05元，收報1.05元，跌8.7%；金隅（2009）收報1.17元，跌8.59%；中國置業（0736）收報0.275元，跌8.33%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.38元，收報15.88元，跌7.78%；敏實集團（0425）收報19.74元，跌7.76%；縱橫遊（8069）收報0.42元，跌7.69%。

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