港銀「搶錢潮」持續，繼工銀亞洲昨日再次調升定期存款利息後，富邦銀行今日出招，個人客戶以全新資金或開立港口定期存款戶口，存款金額50萬元或以上，12個月港元定存年息由2.1厘加至2.4厘，9個月定存年息2.1厘，6個月定存年息1.8厘。
若以12個月或以上的存期而言，目前最少已有5家銀行的港元定存年息達2厘或以上，包括工銀亞洲388天期的港元定存年息2.2厘，起存額為80萬元；星展及南商的12個月港元定存，年利率分別為2.2厘及2厘，起存額分別為5萬元及10萬元。招商永隆12個月存期的年利率亦有2.1厘，起存額為50萬元。
富邦銀行亦同時推出高息美元定存，起存額等值為50萬港元或以上，12個月利息可達2.6厘，9個月年息2.3厘，6個月年息可達2.1厘。
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