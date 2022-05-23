季內，小鵬汽車總交付量為34561輛，按年增加159%。當中智能運動型轎車P7交付量為19427輛，按年增加144%，於2022年3月首次突破9000輛。而智能家庭型轎車P5於2021年10月開始量產後，在第一季度交付量達到10486輛。

小鵬季內收入錄得74.55億元，按年增加152.6%，按季則跌12.9%。當中，汽車銷售收入按年增加149%至69.99億元，按季下跌14.5%。第一季度毛利率為12.2%，按年和按季分別升1個百分點和0.2個百分點。汽車利潤率（即汽車銷售毛利潤佔汽車銷售收入的百分比）為10.4%，按年升0.3個百分點，按季反跌0.5個百分點。

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