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小鵬調整後虧損翻逾一倍 美股盤前跌2.7%

小鵬汽車（9868）收市後公布，截至今年3月底止第一季，收入按年急升152.6%至74.55億元（人民幣，下同），股東應佔淨虧損按年擴大116.2%至17.01億元。除以股份為基礎的薪酬開支外，小鵬調整後淨虧損為15.28億元，較去年同期淨虧損6.96億元翻逾一倍。小鵬港股績前收跌6.53%，報90.85元。小鵬美股（美：XPEV）盤前跌2.66%。

季內，小鵬汽車總交付量為34561輛，按年增加159%。當中智能運動型轎車P7交付量為19427輛，按年增加144%，於2022年3月首次突破9000輛。而智能家庭型轎車P5於2021年10月開始量產後，在第一季度交付量達到10486輛。

小鵬季內收入錄得74.55億元，按年增加152.6%，按季則跌12.9%。當中，汽車銷售收入按年增加149%至69.99億元，按季下跌14.5%。第一季度毛利率為12.2%，按年和按季分別升1個百分點和0.2個百分點。汽車利潤率（即汽車銷售毛利潤佔汽車銷售收入的百分比）為10.4%，按年升0.3個百分點，按季反跌0.5個百分點。

 

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