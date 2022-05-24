季內，線上營銷服務收入按年升32.6％至114億元，主要是由於用戶流量增長以及廣告主數量增加，這得益於廣告主用戶體驗及廣告效果提升。 直播收入按年升8.2％至78億元， 得益於月付費用戶按年增長7.8%，內容質量及運營效率的提升。其他服務收入按年升54.6％至19億元， 主要是由於電商業務的擴展。

快手首季用戶數據再創新紀錄，快手應用平均日活躍用戶（DAU）及平均月活躍用戶（MAU）分別按年增長17%及15%，分別達3.46億及5.98億戶。快手表示， 用戶粘性及參與度亦不斷提升。快手表示，首季儘管宏觀環境充滿挑戰，疫情再度爆發，我們的業務仍然呈現了相對較強的韌性。

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