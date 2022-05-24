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快手首季虧損減近9成 收入、MAU等均勝預期

快手（1024）公布首季業績，期內虧損62.53億元人民幣(下同)，按年減少89.2%，好過預期的虧損64.2億元，調整後凈虧損按年減少34.1%至37.2億元，亦好過預期的虧損44.6億元。收入按年增23.8%至210.7億元，亦多過預期的206億元。調整後LBITDA為15.5億元，按年減少68.5%。期內，毛利率41.7%，平均月活躍用戶(MAU)增15%至5.97億，好過預期的5.8億。

季內，線上營銷服務收入按年升32.6％至114億元，主要是由於用戶流量增長以及廣告主數量增加，這得益於廣告主用戶體驗及廣告效果提升。 直播收入按年升8.2％至78億元， 得益於月付費用戶按年增長7.8%，內容質量及運營效率的提升。其他服務收入按年升54.6％至19億元， 主要是由於電商業務的擴展。

快手首季用戶數據再創新紀錄，快手應用平均日活躍用戶（DAU）及平均月活躍用戶（MAU）分別按年增長17%及15%，分別達3.46億及5.98億戶。快手表示， 用戶粘性及參與度亦不斷提升。快手表示，首季儘管宏觀環境充滿挑戰，疫情再度爆發，我們的業務仍然呈現了相對較強的韌性。

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