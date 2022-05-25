文件指出，對於維護產業鏈供應鏈穩定、強化民生保障等方面具有重要作用的基建項目，在滿足發行要求、符合市場預期、確保風險可控等前提下，可進一步靈活合理確定運營年限、收益集中度等要求。建立健全擴募機制，探索建立多層次基礎設施REITs市場。國有企業發行基礎設施REITs涉及國有產權非公開協議轉讓的，按規定報同級國有資產監督管理機構批準。研究推進REITs相關立法工作。

文件亦鼓勵，民營企業根據實際情況，參與盤活國有存量資產，積極盤活自身存量資產，將回收資金用于再投資，降低企業經營風險，促進持續健康發展。推動基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）健康發展。

此外，文件亦提及，規範有序推進政府和社會資本合作，鼓勵具備長期穩定經營性收益的存量項目採用PPP模式盤活存量資產，提升運營效率和服務水平。推進產權規範交易，吸引更多買方參與交易競價。發揮國有資本投資、運營公司功能作用，通過發行債券等方式，為符合條件的國有資本投資、運營公司盤活存量資產提供中長期資金支持。積極探索通過資產證券化等市場化方法，在符合反壟斷等法律法規前提下，鼓勵行業龍頭企業通過兼併重組、產權轉讓等方式加強存量資產優化整合，提升資產質量和規模效益。通過混合所有制改革、引入戰略投資方和專業運營管理機構等，提升存量資產項目的運營管理能力。

對於回收資金，文件建議加強相關資金管理，鼓勵以資本金注入方式用於具有收益的項目建設，充分發揮回收資金對擴大投資的推動作用。對地方政府債務率較高、財政收支平衡壓力較大的地區，盤活存量公共資產回收的資金可適當用於「三保」支出及債務還本付息。回收資金使用應符合預算管理、國有資產監督管理等有關政策要求。

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