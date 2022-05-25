許濤指出，集團由去年8月落實收購「士多」電商業務後，對收購感到滿意，在短時間內錄得的訂單商品交易總值（GMV）比收購前多了3倍，並結合到TVB的整體資料及協同效應，與集團當初提出收購「士多」的商業邏輯匹配。

在電商之外，許濤還說，TVB在內地亦尋求多元化的業務及發展，當初除了將在港拍的劇集同步在內地平台播放之外，亦繼續與優酷、愛奇藝甚至咪咕等合作。另在合拍劇方面，除爭取數量之外，亦會推出需求很大的爆款劇集交付內地，當中包括《白色強人2》及《法證先鋒5》等。另集團在內地發展的串流服務《埋堆堆》月活躍用戶已超過600萬名，現時更達700萬名以上，比年報所載的560萬名進一步增加。

另中國社交媒體平台的多渠道網絡策略運作方面，亦已錄超過8000萬名粉絲，比年報所載的7600萬名再增加，他稱，這將對推動B2C業務進一步擴大用戶基礎。旗下的藝員亦在內地參加拍劇、比賽甚至綜藝節目，當中如《聲生不息》在中港兩地有口碑的節目，料會在下半年不斷複製，亦會在音樂、劇集及其他節目上發展。

總經理（商務營運）蕭世和則表示，上半年商業環境相當波動及具挑戰性，但是TVB在4月份的廣告收入仍然錄得雙位數字增長，當中防疫相關產品廣告市場佔比逾80%。副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻補充，現時電視台的競爭已非台與台之間競爭，而是面對新媒體不公平競爭，他們作為持牌機構要遵守法律及通訊局的業務守則，但是不能夠播放宗教、政治廣告，在兒童節目播放廣告亦有限制，因此窒礙業界生存空間，他期望通訊局檢討不合時宜的法規及予以盡快廢除，令電視台可提供更佳服務。

對於有股東提問經歷連續兩年不派息，將來公司的派息策略方面，財務總裁及公司秘書馮潔儀表示，公司過往有盈利時都會派股息予股東，現時TVB各員工、單位正集中火力做好各項業務，冀令價值提升，並長遠帶來回報，並且在有好成績時與股東共享成果。

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