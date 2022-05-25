軟件處理主要服務商環滙（Global Payments）宣布，在香港正式支援全新手機感應收款服務「Moblie Tap」，目前已與Visa及忠誠車行合作，將在本地數百輛的士推出有關服務。
集團指，透過「Mobile Tap 」，商戶可以將支援 NFC (「Near-field communication」) 的Android手機或平板電腦變成流動收款機，持卡人只需在裝置上以感應式信用卡或電子錢包拍卡即可完成支付。上述收款方案不僅為商戶及消費者提供一種電子化、流暢及安全的感應式支付選項，更同時滿足大眾在符合公共衛生情況下進行支付交易的殷切需求。
環滙亞太區總裁陳國輝表示，港府近年推出電子消費券計劃帶動下，相信商戶已對電子支付作好準備，更樂意為廣大市民提供心儀的付款工具選項。
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