moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

蘋果據報今年組裝2.2億部iPhone 低過預期

彭博社引述消息指，蘋果要求供應商組裝大約2.2億部iPhone，與去年大致相同。不過，由於今年秋季iPhone將有重大更新，市場預測的數字約在接近2.4億部。報道稱，今年智能電話行業具挑戰性，蘋果的策略趨於保守。