文章日期：2022年5月26日 14:49
彭博社引述消息指，蘋果要求供應商組裝大約2.2億部iPhone，與去年大致相同。不過，由於今年秋季iPhone將有重大更新，市場預測的數字約在接近2.4億部。報道稱，今年智能電話行業具挑戰性，蘋果的策略趨於保守。
蘋果拒絕就前景發表評論，該前景可能會根據未來幾個月的經濟和供應限制而生變。
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