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上交所將為五內房新債發行安排路演

中國官方發聲要助房企融資後，據內地《財聯社》引述財經資訊平臺REDD消息，為促進潛在的新債券發行，上交所將於5月27日上午9時為五家民企內房碧桂園（2007）、龍湖（0960）、旭輝（0884）、美的置業（3990）、新城控股（滬：601155）舉辦投資者路演。

報道指，已從碧桂園、龍湖、旭輝、美的置業等房企確認了該消息。另據記者獲悉，目前路演時間已由5月27日上午9時調整為下午4時，上述5家房企均為首批啟動信用保護工具融資的民營房企。

早前，內地將包括碧桂園（2007）、龍湖（0960）、美的置業（3990）3間民企內房被監管機構選定為「示範房企」，發行人民幣債券及同時發行包括私募CDS或CRMW（信用風險緩釋憑證）在內的信用保護工具。其後有指新城發展及旭輝（0884）亦有望納入示範名單，並於近期發行債券和中票。

而作為新城發展（1030）旗下的A股子公司新城控股曾在交易所披露，擬向專業投資者公開發行一筆公司債券，項目狀態於昨日（23日）更新為「已反饋」，意味很可能成功獲批發行。該項目屬小公募債券，受理日期為3月30日，擬發行金額為61.72億元人民幣。

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