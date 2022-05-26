據公告，交易作價乃根據項目地皮整體貨值為24.8億元，及後續開發建設尚需投入的建安費用、管理及營銷費用、財務費用、稅費、規費等費用以及後續開發成本合計11.33億元而釐定。截至去年底，該項目之資產淨值約為9.7億元。

部分對價將用於直接抵償恒大於寧波市其他項目欠付受讓方及子公司2.19億元的未付工程款。約2.94億元的交易所得款項將用作償還公司就項目地皮若干未付工程款，以及公司於寧波市其他項目欠付受讓方及其子公司的未付工程款。其餘所得款項將作為本集團一般營運資金。

恒大表示，集團流動性問題對上述項目開發和進度構成負面影響。是次交易將盤活公司的資產，扣除抵償工程款後所得相關款項將作為本集團一般營運資金，支持寧波地區其他項目續建。

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