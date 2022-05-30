玖龍紙業（2689）董事長張茵家族成員旗下的金龍世興資產管理公司（下稱金龍世興），繼在去年尾入稟指控金龍世興前董事、首席執行官及首席投資官梁昊（Hao Liang）嚴重失當，並將梁昊解僱後，再於上周三5月25日入稟高等法院，指控同在金龍世興工作的梁妻李卿囡，涉將金龍世興的投資得益轉移到梁家相關的Hover 4PI Master基金（Hover基金），卻將交易損失由金龍世興承擔，因此指在公司工作的梁妻亦有違授信責任，未有依公司最佳利益行事，向梁妻及Hover基金追討損失。金龍世興在案中損失，高達807.39萬美元（約6337萬港元）。
另因應梁妻在公司任職，未能基於金龍世興的最佳利益行事，並為了不正當目的而超越所賦予權力，構成利益衝突。金龍世興指出，梁妻亦因應公司遇到807.39萬美元的損失，與他的夫婿同樣負有衡平的損失及賠償責任，因此對梁妻及Hover Fund展開追討，要求彌償。
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