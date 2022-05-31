辯方指，一旦被告未能夠向原告泰加保險披露財產狀況，或面臨受制。辯方更披露，被告吳宇目前正身處海外，目前身處英國倫敦，並會到訪瑞士，雖然仍然可以和吳宇聯絡，料給予兩星期可以處理好傳票送達。聽畢雙方陳述後，高院法官考慮到之前已給予延期等因素後，決定給予14天寬限期處理傳票事宜。至於同案要求另兩名被告處理披露文件命令，另一高院法官認為涉及情況並非簡單，認為需要較後時間處理，因此暫時休庭作進一步跟進。

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