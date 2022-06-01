問到投地方面，李家誠表示，每次都要視乎地點及價錢去決定，但集團一向有大量舊樓重建項目，儲備充裕。今年亦有好多項目推出，包括準備開賣的紅磡黃埔必嘉坊（BAKER CIRCLE )的過百萬呎項目，將有九座大廈推出，涉及2800伙，更有步行街及商舖等，項目規模大，將令黃埔耳目一新。粉嶺北亦有幾百萬呎項目，新北儲備好充裕。

他又談及，疫情下恒地向旗下租戶提供許多租金援助，如面臨倒閉的餐飲業，這些行業需要特別幫忙，「會直頭免佢哋幾個月租」，但難以一概而論或一刀切講減多少，會按不同行業發放優惠助租戶過渡難關。

至於內地方面，主席兼董事總經理李家傑認為，去槓桿係國內最希望做的事，現時國內房企正在縮表，大市亦比較低迷。不過政府亦因擔心而出台了一些幫助內房企業的政策，如部分城市的限購、限價放開，相信國內對於微調好有經驗，樓市不會「大冧」。

他又提到，疫情對上海項目亦有影響，由於不能動工而拖慢了半年左右，但現時已經恢復。

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