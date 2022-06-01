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恒地強調發展收租並重 煤氣日後兼發電及售碳匯

恒基地產（0012）聯席主席李家誠今早在股東會上回應股東提問時指，集團未來會發展及收租並重，並且在之前購入中環海濱地皮及紅磡項目後，物色靚的好地點投資。聯席主席李家傑更指，恒地亦是煤氣公司（0003）大股東，公司本身亦為世上少有以氫佔近半生產的機構，將來煤氣將會涉足發電及出售碳匯，多路擴展收入。

李家誠表示，恒地在增加收租物業尋求固定收入，亦已在粉嶺北項目6幅地上建數百萬呎住宅。他本人會跟進多些香港發展，公司亦會出售非核心物業，聚焦於中環The Henderson及海濱項目，優化組合，同時會推動ESG。他的哥哥李家傑則跟進內地業務為主，但兩人會每星期、每月一同會面處理公司生意。

李家傑稱，內房出問題，但是已見國家向該等企業貸款。內地所謂共富，其實是少部份人先富起來，繼而帶領全部人富起來及努力工作。公司在這個環境下，會以地產發展、收租及煤氣作為三頭馬車。煤氣公司在內地的業務，有70%供應工業，同時亦已在工廠屋頂置放光伏板及電池，現時有能力可進行綠色發電，達到1吉瓦。

同時，李家傑指，煤氣公司生產的氣體有49%源自氫氣，為世上少有的公司以大比重的氫氣生產，他們亦正計劃聯同巴士公司引入氫能巴士，在煤氣站加氣，下一步亦會增加銷售碳匯，新增收入。

另副主席林高演表示，香港儘管日後會跟外國加息，但是香港樓市有剛性需求，若加息下出現輕微通脹，社會又回復穩定，料社會會繼續繁榮，市民會繼續買樓。

 

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