moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

屈臣氏制定減排目標 2030年溫室氣體排放量減五成

全球最大國際保健美容零售商屈臣氏集團宣布制定全新可持續發展目標，包括於2030年，減少範疇1及2溫室氣體排放量五成 （以2018年為基準）；並以每元經濟附加值計算，計劃於2030年減少範疇3的溫室氣體排放量58%；同時承諾在2027年，33%的供應商將根據科學基礎減量目標(SBTs)減少來自採購商品和服務以及上游運輸和分銷的溫室氣體排放 。

屈臣氏集團於今年4月推出「全球綠色店舖框架」，加速零售轉型，減少實體店對環境造成的影響。根據屈臣氏集團統計，集團在2021年74%的溫室氣體排放來自用電量，因此早於2014年就成立全球能源管理計劃，以監察各市場的節能成效。 

除了節能減排外，屈臣氏集團亦支持綠色能源，在英國、比利時和荷蘭三個主要歐洲市場全面使用100%可再生能源，整個歐洲業務可再生能源的使用比例達86%。 

為慶祝接下來6月5日的世界環境日，屈臣氏計劃於香港、台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼、越南和土耳其等市場推出首個可持續發展VR平台，推廣並鼓勵顧客實踐可持續的生活方式。

其他報道

小鵬汽車5月交付量升78％至1.01萬輛

富途推新開戶優惠 最高可獲千元超市禮券

立法會通過便利投資國債修訂 積金局：回應了業界期望

嗖嗖互聯下周二取消上市地位

和黃醫藥：治濾泡性淋巴瘤藥臨床急需進口申請獲海南省批准

恒生油麻地分行今因疫情提早關閉 明日恢復營業

理想上月交付1.15萬輛 按年升1.66倍

4月本港零售銷售額增11.7% 遠勝預期 網購增34.8%

AlipayHK：近9成食肆接入電子錢包 手機落單買外賣增逾3倍

騰訊申請註冊「鵝子」商標

上海解封未利好 恒指跌120點 北水流入減少49%

蘋果第一代iPad Pro、iPhone 4S和6S將被列入過時產品

市場分析：經濟衰退可部署貨幣貴金屬 美元看俏

百度系內概念車細節曝光 下周三正式發布

5月澳門博彩毛收入按年跌68%

滬指終止五連升 兩市成交額8851億人民幣

史美倫加入螞蟻集團出任獨立董事

立法會通過強積金可買中國國債

時代中國：今年首5個月銷售額跌40%

「小米電視屏幕自動脫落」上微博熱搜 內地網民標籤雷軍：「你怎麼看?」

港樓市首季受壓 恒地李家誠：依家睇到需求出返嚟