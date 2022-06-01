屈臣氏集團於今年4月推出「全球綠色店舖框架」，加速零售轉型，減少實體店對環境造成的影響。根據屈臣氏集團統計，集團在2021年74%的溫室氣體排放來自用電量，因此早於2014年就成立全球能源管理計劃，以監察各市場的節能成效。

除了節能減排外，屈臣氏集團亦支持綠色能源，在英國、比利時和荷蘭三個主要歐洲市場全面使用100%可再生能源，整個歐洲業務可再生能源的使用比例達86%。

為慶祝接下來6月5日的世界環境日，屈臣氏計劃於香港、台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼、越南和土耳其等市場推出首個可持續發展VR平台，推廣並鼓勵顧客實踐可持續的生活方式。

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