全球最大國際保健美容零售商屈臣氏集團宣布制定全新可持續發展目標，包括於2030年，減少範疇1及2溫室氣體排放量五成 （以2018年為基準）；並以每元經濟附加值計算，計劃於2030年減少範疇3的溫室氣體排放量58%；同時承諾在2027年，33%的供應商將根據科學基礎減量目標(SBTs)減少來自採購商品和服務以及上游運輸和分銷的溫室氣體排放 。
屈臣氏集團於今年4月推出「全球綠色店舖框架」，加速零售轉型，減少實體店對環境造成的影響。根據屈臣氏集團統計，集團在2021年74%的溫室氣體排放來自用電量，因此早於2014年就成立全球能源管理計劃，以監察各市場的節能成效。
除了節能減排外，屈臣氏集團亦支持綠色能源，在英國、比利時和荷蘭三個主要歐洲市場全面使用100%可再生能源，整個歐洲業務可再生能源的使用比例達86%。
為慶祝接下來6月5日的世界環境日，屈臣氏計劃於香港、台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼、越南和土耳其等市場推出首個可持續發展VR平台，推廣並鼓勵顧客實踐可持續的生活方式。
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