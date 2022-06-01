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蘋果據報將部分iPad生產轉移至越南 比亞迪協助建生產線

台灣媒報引述《日經亞洲》報道，有消息人士透露，在上海及周邊地區封城措施導致供應鏈受阻數月後，蘋果公司（美：AAPL）首度將部分平板電腦iPad生產，由中國轉移至越南，比亞迪（1211）協助蘋果在越南建立生產線。

《日經亞洲》引述知情人士表示，iPad組裝廠比亞迪協助蘋果在越南建立產線，可能很快開始在當地生產少量iPad；蘋果也要求供應商增加印刷電路板（PCB）等零件庫存，以防止未來出現短缺。

報道指，蘋果要求封控地區以外的供應商，協助建立數月零件庫存，以確保未來數月供應，庫存足以吸收競爭對手的業務量。這些要求適用於蘋果iPhone、iPad、AirPods、MacBook等所有產品。

報道引述一位蘋果供應商主管表示，如果其他供應商的生產不再因封城而中斷，那些為蘋果準備的額外庫存，或成為供應商的沉重負擔；多數供應商同意增加一些庫存作為緩衝。

《日經亞洲》在去年初報道，蘋果一直考慮在中國以外生產部分iPad，惟越南爆發疫情迫使蘋果推遲有關計劃。iPad將成為AirPods後，蘋果在越南製造的第二大產品線。

比亞迪今日收報282.6元，升0.93%。

 

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