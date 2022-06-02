評級機構惠譽表示，確定中國的長期外幣發行人違約評級為A+，展望穩定。該行指，中國的評級在外延財務方面保持強勁、宏觀經濟表現向來具備韌性，及其作為全球第二大經濟體，均足以支持其評級。不過，因應內地的非政府部門的高負債帶來財務及宏觀財政穩定上之風險，加上人均收入及管治評級比其他A級評級國家為低，均令中國的評級受局限。
該行指，中國對於Omicron變種病毒的管控措施，已令3月中之後的流動性受到廣泛干擾，按月的經濟指標跌至2020年初以來最低水平。惠譽認為內地經濟的增長幅度下行風險正增加，料今年經濟只增長4.3%。隨著中國揚言要穩定近期經濟增長動力，料未來數月信貸增長會加速，料此會推動今年中國經濟的槓桿比率由2021年的264%，出現雙位數字上升，到2023年增幅始回穩。但是若未能夠將企業槓桿比率穩定下來，則可能增加主權級的偶發性風險。
以惠譽所見，在缺乏官方指引下，其預期最快要到2023年才有望改變動態清零政策。其更料內地經濟活動在下半年恢復，2023年的經濟增幅達5.2%。在中國防疫政策跟外國出現分歧下，料會干擾供應鏈及外國跨國企業的人材離場及減慢投資。
在財政政策支援方面，惠譽預期中國今年會顯著採取寬鬆態度，料今年的財政赤字會由2021年度的4.5%，提升至佔本地生產總值GDP的7%。隨著經濟復甦，預料明年的財政赤字佔GDP水平會回落至佔5%水平。政府的債務佔GDP的水平會溫和上升至佔GDP的59%左右，與一般獲發A級評級的主權國的現行中位數水平相若。因應採取逆周期的財政寬鬆措施，自2019年起已經將政府的債務比重大約推高11個基點，與其他獲A級評級的國家屬可比水平。
不過惠譽指出，非金融的企業債務在今年第一季尾相當於GDP佔比高達159%，當中有三分二與國企有關。若出現震蕩，其相信政府因應要維持經濟及社會穩定下會承擔起責任。就算今年海外對內地製造的產品需求放緩下，中國流動賬盈餘會維持在佔GDP的1.4%水平。該行料人民幣的官方息率只有15個基點降幅，以防對外息差上升下加重資金外流的壓力。地緣政治分裂升溫，亦會增加環球的震蕩性，料會阻礙中國長線經濟增長。
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