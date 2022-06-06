香港財務策劃師學會首次公布「香港退休開支指數」，是項指數以2020年為基準年（指數為100），2021年錄得的指數為117.4，升幅達17.4%；2021年受訪者的平均每月基本真實開支為1.35萬元，較2020年的1.15萬元增加近2000元。
報告指出，退休指數明顯上升，該會歸納三大原因，第一為基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜及肉類價格大幅上升；其次，疫情緩和刺激市民外出用膳及消費意慾；第三則是政府消費券的蝴蝶效應。
在退休儲蓄方面，該會假設60歲退休及壽命至85歲，排除通脹等因素，簡單推算市民需要至少400萬元儲備才足以過理想的退休生活。該會表示，香港生活成本高，港人預早進行退休策劃及穩妥的資產配置是事在必行。
調查又發現，港人退休收入比例不理想，有四成港人（43%）退休收入不及退休前的一半。他們的被動收入亦偏低，個人儲蓄（81%）及强積金（30%）的依賴程度均高於整體水平（67%及 20%）。
學會連續兩年委託專業研究機構 ｢尼爾森愛科（香港）有限公司）」，以電話訪問形式收集香港約300位退休人士的生活開支等數據，通過分析及加權反映香港市民退休財務生活的真實面貌。調查亦會就受訪者的收入來源、投資及理財習慣，以及退休信心等進行分析。調查發現，在疫情緩和下，退休人士日常開支增加，升幅最大類別包括家庭服務、供養家人、外出用膳等。
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