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富融推特斯拉車貸優惠 禮券獎賞價值最多1萬元

香港不少虛擬銀行均有推出特斯拉（Tesla）車貸，富融銀行（Fusion Bank）今天再推出優惠活動「富融Tesla夏日車主賞」，合資格客戶可根據Tesla專享貸款金額獲分派的等級（1-5 級），而獲得不同價值的禮券獎賞，包括用車（如泊車、洗車及消毒組合）Tesla相關（Tesla太陽擋、行李箱地墊及Tesla 劏車補貼）及金融理財類（跨境匯款手續費回贈，存款加息券及貸款優惠券等）3個類別，最多價值1萬元。

根據富融銀行網站，禮券獎賞按貸款額不同，例如30萬至49.99萬元，就會有12張單次泊車券、1次水鍍膜洗車及吸塵、3次環保洗車、劏車補貼200元、跨境匯款手續費回贈200元等等。

即日至9月30日期內，客戶還可得到Tesla特快試駕預約通道、首30天免息、成功登記可有100元現金回贈，以及推薦好友申請Tesla貸款，每成功推薦1位朋友，可得到200元獎賞；推薦4位或以上，每成功推薦1名就可以得到300元獎賞，每月上限5700元。

另外即日起至本月19日，富融銀行新舊客戶開立港元六個月定期存款，可得到1.88%年利率優惠。隨近期美聯儲加息，香港不少傳統銀行也上調息口，以港元六個月定期存款來說，富邦、東亞和星展的年利率1.8%，而恒生也有1.7%。

事實上，WeLab Bank近月也推出Tesla用家專屬優惠計劃，實際年利率3.68%，稍低於富融銀行的3.88%。WeLab Bank也會為客戶提供0.8%活期存款利率，及Tesla超級充電服務、Premium Connectivity及官方網店消費10%回贈，整個優惠計劃相關現金回贈達3000元。

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